Accidente aéreo: Se mató una conocia presentadora de televisión

Una reconocida conductora de televisión murió en un accidente aéreo. Se trata de Débora Estrella, que estaba al frente de Telediario Matutino en México, perteneciente a Grupo Multimedios.

A tener en cuenta Dieta cetogénica: un estudio alerta sobre riesgos de colesterol alto, hígado graso y envejecimiento celular

La periodista, que tenía 43 años, perdió la vida este sábado luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomara en Nueva León . El piloto también murió en el accidente.

image

La caída de la avioneta se dio alrededor de las 18.50 en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, en el Parque Industrial Ciudad Mitras. Según testigos, la aeronave cayó de un momento a otro cerca del Río Pesquería.

Minutos después del accidente, tanto la Agencia Estatal de Investigaciones como el alcalde de García, localidad donde se produjo el siniestro, confirmaron la identidad de Débora Estrella.

La periodista tuvo una carrera destacada en televisión, donde era conductora de Telediario Matutino en Monterrey desde 2018. Además, participó en otros noticieros de Milenio Televisión y en la conducción de Telediario Ciudad de México los fines de semana.

“En Multimedios estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Descansa en paz, compañera”, escribieron desde la cuenta oficial de Milenio.

image

Minutos antes del accidente, Débora había subido una historia a su cuenta de Instagram en la que mostraba la avioneta que después se desplomaría.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los motivos que llevaron a que la avioneta cayera.