lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia

Accidente aéreo: Se mató una conocia presentadora de televisión

La mujer tenía 43 años. En el accidente también se mató el piloto de la avioneta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una reconocida conductora de televisión murió en un accidente aéreo. Se trata de Débora Estrella, que estaba al frente de Telediario Matutino en México, perteneciente a Grupo Multimedios.

Lee además
dieta cetogenica: un estudio alerta sobre riesgos de colesterol alto, higado graso y envejecimiento celular
A tener en cuenta

Dieta cetogénica: un estudio alerta sobre riesgos de colesterol alto, hígado graso y envejecimiento celular
tras la censura de trump, vuelve al aire jimmy kimmel
Medios

Tras la censura de Trump, vuelve al aire Jimmy Kimmel

La periodista, que tenía 43 años, perdió la vida este sábado luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomara en Nueva León. El piloto también murió en el accidente.

image

La caída de la avioneta se dio alrededor de las 18.50 en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, en el Parque Industrial Ciudad Mitras. Según testigos, la aeronave cayó de un momento a otro cerca del Río Pesquería.

Minutos después del accidente, tanto la Agencia Estatal de Investigaciones como el alcalde de García, localidad donde se produjo el siniestro, confirmaron la identidad de Débora Estrella.

La periodista tuvo una carrera destacada en televisión, donde era conductora de Telediario Matutino en Monterrey desde 2018. Además, participó en otros noticieros de Milenio Televisión y en la conducción de Telediario Ciudad de México los fines de semana.

En Multimedios estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Descansa en paz, compañera”, escribieron desde la cuenta oficial de Milenio.

image

Minutos antes del accidente, Débora había subido una historia a su cuenta de Instagram en la que mostraba la avioneta que después se desplomaría.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los motivos que llevaron a que la avioneta cayera.

Seguí leyendo

Histórico: otros países se suman a Francia y reconocerán al Estado Palestino; Israel amenaza con extender la ocupación

La proteína que potencia los resultados en el gimnasio tras entrenar, según un estudio de EE.UU.

Apostó en la Lotería usando el ChatGPT y acertó de pleno, pero rechazó el dinero: "Yo sé que no gané"

Pocos lo saben: cuál es la fruta que consumimos a diario y es la más radioactiva del mundo

Mexicano tomó desengrasante que sus compañeros de trabajo le pusieron en una botella: murió y afirman que sufría bullying

Los 10 finales más trágicos de los grandes matemáticos de la historia

Qué es la hipergamia y cómo afecta a las relaciones sexoafectivas

Venezuela: El opositor Leopoldo López apuesta a la intervención militar nortamericana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
historico: otros paises se suman a francia y reconoceran al estado palestino; israel amenaza con extender la ocupacion
ONU

Histórico: otros países se suman a Francia y reconocerán al Estado Palestino; Israel amenaza con extender la ocupación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel
Tribunales

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel

Te Puede Interesar

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Por Luz Ochoa
Imagen ilustrativa
Presunto fraude

La firma Data 2000 lleva a la Justicia a dos exempleados por una estafa millonaria

Gustavo Usin, en Paren: la campaña electoral, el vínculo con Milei y los proyectos en la Legislatura
Entrevista

Gustavo Usin, en Paren: la campaña electoral, el vínculo con Milei y los proyectos en la Legislatura

De musculosa, el actual presidente de la Mutual, Diego Pringles.
Panorama crítico

La Mutual Judicial, en rojo: un juicio laboral la tiene en jaque y subastó una oficina céntrica

Emergencia en Discapacidad: por qué es ilegal no aplicar la ley luego de promulgarla, según un abogado sanjuanino
Argumentos

Emergencia en Discapacidad: por qué es ilegal no aplicar la ley luego de promulgarla, según un abogado sanjuanino