Otro revés al Gobierno de Milei en el Senado: reestablecieron las leyes del Garrahan y de Financiamiento Universitario

El Senado rechazó los vetos presidenciales y restableció las leyes de financiamiento universitario y emergencia en pediatría, obligando al Gobierno a garantizar los fondos correspondientes.

El Senado de la Nación rechazó este jueves los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de declaración de Emergencia en pediatría, que incluyen recursos destinados al Hospital Garrahan. La medida asegura que ambas normas entren en vigencia y obliga al Poder Ejecutivo a garantizar los fondos correspondientes.

A pesar de los intentos del oficialismo por recomponer el diálogo con distintos bloques, el Gobierno no logró reunir los votos necesarios para frenar la insistencia legislativa. La oposición, con mayoría en la Cámara alta, logró restablecer las leyes y consolidar una nueva derrota del Ejecutivo.

El temario de la sesión también incluyó la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y la ratificación de dos tratados internacionales.

Además, los senadores avanzaron con la media sanción del Programa Alerta Sofía, creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad, bajo la gestión de Patricia Bullrich, para difundir de manera inmediata los casos de desaparición de menores.

