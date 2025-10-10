Impactante choque entre una moto y una bicicleta en Caucete

Un accidente de tránsito generó alarma este sábado en calle Justo Castro, frente al predio municipal de Caucete, cuando una motocicleta embistió desde atrás a una bicicleta en la que circulaba un menor de edad.

De acuerdo con fuentes policiales, ambos rodados se desplazaban en dirección oeste-este cuando, por causas que se investigan, el motociclista, identificado como Muñoz, impactó violentamente contra el joven Balmaceda, provocando que ambos cayeran al pavimento.

image Personal de emergencia del Hospital César Aguilar acudió rápidamente al lugar para asistir a los heridos. El conductor de la moto fue trasladado al Hospital Rawson debido a los golpes que presentaba en distintas partes del cuerpo, mientras que el menor fue atendido en el sitio del siniestro y se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió raspones y contusiones leves.

