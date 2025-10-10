viernes 10 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siniestro

Impactante choque entre una moto y una bicicleta en Caucete

El accidente ocurrió en una transitada arteria de Caucete y movilizó a personal policial y de emergencias que asistió a los involucrados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-10 at 5.45.11 PM

Un accidente de tránsito generó alarma este sábado en calle Justo Castro, frente al predio municipal de Caucete, cuando una motocicleta embistió desde atrás a una bicicleta en la que circulaba un menor de edad.

Lee además
una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de caucete
In fraganti

Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete
se enojo con dos mujeres policias por estar en su barrio de caucete y las golpeo: lo aprehendieron
B° Área II

Se enojó con dos mujeres policías por estar en su barrio de Caucete y las golpeó: lo aprehendieron

De acuerdo con fuentes policiales, ambos rodados se desplazaban en dirección oeste-este cuando, por causas que se investigan, el motociclista, identificado como Muñoz, impactó violentamente contra el joven Balmaceda, provocando que ambos cayeran al pavimento.

image

Personal de emergencia del Hospital César Aguilar acudió rápidamente al lugar para asistir a los heridos. El conductor de la moto fue trasladado al Hospital Rawson debido a los golpes que presentaba en distintas partes del cuerpo, mientras que el menor fue atendido en el sitio del siniestro y se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió raspones y contusiones leves.

Temas
Seguí leyendo

Es manco y lo acusan de casi matar a su tío a pedradas en Caucete

Video: un chileno residente en San Juan dijo que Caucete son "dos cuadras de polvo" y el nombre que le llamó la atención

San Juan refuerza el apoyo a la primera infancia con un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Caucete

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia

Escapó, pero no llegó lejos: la policía detuvo a un ladrón sanjuanino de bicicletas

Secuestran dos motos con motores adulterados en Chimbas y Rivadavia

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?

Entró con un cuchillo a una fiambrería, asaltó al empleado y robó hasta bandejas de carne

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
siete colectivos arrasados por un incendio en pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quien lo hizo?
Inesperado

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito
Delitos contra menores

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan
Informe especial

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?
Inesperado

Siete colectivos arrasados por un incendio en Pocito: la pericia dijo que fue intencional, pero ¿quién lo hizo?

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia
Este viernes

Un incendio en una celda movilizó a todo el Penal de Chimbas: un detenido terminó internado de urgencia

Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor
Graves sospechas

Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor

Te Puede Interesar

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h
Atención

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Por Redacción Tiempo de San Juan
Borgogno héroe, el Pulpo goleador: el 1x1 de San Martín en la victoria ante el Ciclón
Puntaje

Borgogno héroe, el "Pulpo" goleador: el 1x1 de San Martín en la victoria ante el Ciclón

Parte de los integrantes del ballet El Ceibo tras un ensayo.
Talento nuestro

El ballet El Ceibo rememora el terremoto del 44 para brillar en Jujuy

Así serán los ingresos al autódromo El Zonda en su regreso
Este fin de semana

Así serán los ingresos al autódromo El Zonda en su regreso

Carolina Fernández, una de las guías del Museo Bodega Graffigna, comparte sus conocimientos con los visitantes.
Imperdible

El Museo Bodega Graffigna, la historia de San Juan y de un sueño inmigrante disfrutados en la misma copa