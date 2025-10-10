Violento impacto en Diagonal Sarmiento dejó heridos a dos motociclistas

Un nuevo accidente vial generó preocupación por la tarde en el centro de Caucete. Según fuentes policiales, una camioneta 4×4 colisionó contra una moto , provocando que el conductor y su acompañante cayeran sobre la calzada.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30, en una zona de alto tránsito. Testigos señalaron que la camioneta circulaba a gran velocidad y, por motivos que aún se investigan, impactó contra la moto que avanzaba en la misma dirección, sin que los ocupantes pudieran evitar el golpe.

image

Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la moto fueron despedidos varios metros y presentaron lesiones visibles, especialmente el conductor, quien recibió atención inmediata de personal médico y fue trasladado al Hospital César Aguilar para una evaluación más profunda.

Agentes de la Comisaría 9ª trabajaron rápidamente en el lugar, señalizando la zona y regulando el tránsito mientras se investigaban las circunstancias del accidente.