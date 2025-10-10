viernes 10 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este viernes

Después de seis meses, Calingasta designó a un nuevo secretario de Minería

Se trata de Julio Dávila, un hombre que ya venía trabajando junto con el intendente Sebastián Carbajal.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-10-10 at 12.58.50 PM

La Municipalidad de Calingasta informó la designación de Julio Dávila como nuevo director de Minería del departamento, luego de seis meses en los que el área permaneció acéfala tras la renuncia de Marcos Licciardi en abril pasado.

Lee además
gloria cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades
Paren en Off

Gloria Cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades
una tradicional fabrica de electrodomesticos suspendio a 400 trabajadores
Desempleo

Una tradicional fábrica de electrodomésticos suspendió a 400 trabajadores

A través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales, el municipio destacó que Dávila es un profundo conocedor del ámbito minero, con una amplia trayectoria en el sector y una activa participación en distintos espacios vinculados a la actividad. Entre ellos, se mencionó su labor en la Mesa de Desocupados Mineros, desde donde acompañó gestiones orientadas al desarrollo local.

Oriundo del departamento, Dávila fue presentado como un referente del esfuerzo y la identidad calingastina, “de quienes han hecho de la minería una parte esencial de la historia productiva del departamento”. Desempeñará sus funciones en Villa Calingasta, donde estará acompañado por su secretaria, Esmeralda Tapia.

Desde el municipio destacaron que esta designación refuerza el compromiso de la gestión con el fortalecimiento del sector minero, promoviendo la organización, el empleo y el crecimiento de una de las actividades más representativas para la economía local.

Temas
Seguí leyendo

Una reconocida pick up deja de fabricarse en Argentina, y se importará desde México

Insólito: Karen Reichardt no podrá votarse a si misma

El apoyo de Estados Unidos a Javier Milei también se sintió en el Riesgo País

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan

Los mercados celebraron el swap con Estados Unidos con fuerte suba de acciones

Milei recorrió Mendoza y pidió a sus militantes que "no aflojen"

Allanaron la casa de José Luis Espert y la Justicia le incautó el celular

Finalmente, la boleta de La Libertad Avanza en Buenos Aires tendrá la cara de José Luis Espert

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gloria cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades
Paren en Off

Gloria Cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito
Delitos contra menores

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave
Solidaridad

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan
Informe especial

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan

Te Puede Interesar

Gloria Cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades
Paren en Off

Gloria Cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades

Por Redacción Tiempo de San Juan
En lo que queda de octubre, el cielo sanjuanino ofrecerá desde lluvias de estrellas hasta conjunciones luminosas. La agenda astronómica para no perderse nada. (Imagen: Observatorio Astronómico Félix Aguilar)
Para alzar la vista

De lluvia de estrellas a un triángulo de luces, agendá los espectáculos del cielo sanjuanino en octubre

Secuestran dos motos con motores adulterados en Chimbas y Rivadavia
Investigación

Secuestran dos motos con motores adulterados en Chimbas y Rivadavia

Los sanjuaninos, ¿ya no invierten en las ferreterías?: el panorama que el sector advirtió y los materiales más vendidos en 2025
Relevamiento

Los sanjuaninos, ¿ya no invierten en las ferreterías?: el panorama que el sector advirtió y los materiales más vendidos en 2025

Escapó, pero no llegó lejos: la policía detuvo a un ladrón sanjuanino de bicicletas
Le salió mal

Escapó, pero no llegó lejos: la policía detuvo a un ladrón sanjuanino de bicicletas