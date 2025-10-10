Después de seis meses, Calingasta designó a un nuevo secretario de Minería

La Municipalidad de Calingasta informó la designación de Julio Dávila como nuevo director de Minería del departamento, luego de seis meses en los que el área permaneció acéfala tras la renuncia de Marcos Licciardi en abril pasado.

Paren en Off Gloria Cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades

A través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales, el municipio destacó que Dávila es un profundo conocedor del ámbito minero, con una amplia trayectoria en el sector y una activa participación en distintos espacios vinculados a la actividad. Entre ellos, se mencionó su labor en la Mesa de Desocupados Mineros, desde donde acompañó gestiones orientadas al desarrollo local.

Oriundo del departamento, Dávila fue presentado como un referente del esfuerzo y la identidad calingastina, “de quienes han hecho de la minería una parte esencial de la historia productiva del departamento”. Desempeñará sus funciones en Villa Calingasta, donde estará acompañado por su secretaria, Esmeralda Tapia.

Desde el municipio destacaron que esta designación refuerza el compromiso de la gestión con el fortalecimiento del sector minero, promoviendo la organización, el empleo y el crecimiento de una de las actividades más representativas para la economía local.