Silvia Guevara, la candidata de Provincias Unidas, nos llevó de compras: fanática de las ofertas y de ir al súper

Silvia Guevara , candidata suplente en primer término por la lista de Provincias Unidas , hará su primera participación política de la mano de Emilio Baistrocchi y nos invitó al super para concerla mejor.

Licenciada en Trabajo Social, hizo su carrera universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales y su secundario enla Normal de Jáchal, pueblo al que todavía regresa para ver a su familia.

En el Café América de calle Nuche, Silvia Guevara nos mostró lo que suele comprar para una semana y confesó ser fanática de las compras para "desestresarse". La candidata también nos contó que es mamá de cuatro hijos pero que dos de ellos ya no conviven con ella. También reveló que siempre trabajó en su carrera pero que decidió apostar a la política porque es la primera vez que se sintió parte gracias a Baistrocchi.

Si querés conocer más a la Trabajadora Social, mirá el video de Paren en Off: