jueves 16 de octubre 2025

Paren en Off

Silvia Guevara, la candidata de Provincias Unidas, nos llevó de compras: fanática de las ofertas y de ir al súper

Paren en Off te invita, una vez más, a conocer a los candidatos a diputados nacionales. Silvia Guevara, Trabajadora Social, dará sus primeros pasos en la política de la mano de Emilio Baistrocchi. Para conocerla más, la invitamos al súper, mirá lo que compró para una semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-16 at 19.06.53

Silvia Guevara, candidata suplente en primer término por la lista de Provincias Unidas, hará su primera participación política de la mano de Emilio Baistrocchi y nos invitó al super para concerla mejor.

Licenciada en Trabajo Social, hizo su carrera universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales y su secundario enla Normal de Jáchal, pueblo al que todavía regresa para ver a su familia.

En el Café América de calle Nuche, Silvia Guevara nos mostró lo que suele comprar para una semana y confesó ser fanática de las compras para "desestresarse". La candidata también nos contó que es mamá de cuatro hijos pero que dos de ellos ya no conviven con ella. También reveló que siempre trabajó en su carrera pero que decidió apostar a la política porque es la primera vez que se sintió parte gracias a Baistrocchi.

Si querés conocer más a la Trabajadora Social, mirá el video de Paren en Off:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy en #parenenoff Silvia Guevara, la candidata de Provincias Unidas, nos llevó de compras y contó por qué disfruta tanto ir al súper. Entre góndolas, ofertas y anécdotas, conocimos un poco más a la trabajadora social jachallera que se suma al equipo de Emilio Baistrocchi. Mirá el video completo en este especial de #ParenEnOff #TiempoDeSanJuan #SilviaGuevara #ProvinciasUnidas #SanJuan #ParenEnOff"
