viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Consumo

Día de la Madre: los comercios sanjuaninos esperan un repunte en las ventas durante el fin de semana

El comercio sanjuanino viene apostando a diversas estrategias para incentivar el consumo, con descuentos del 30%, 40% y hasta 50% en distintos rubros. Además, se aceptan tarjetas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El comercio de San Juan busca remontar ventas por el Día de la Madre con importantes descuentos.

El comercio de San Juan busca remontar ventas por el Día de la Madre con importantes descuentos.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó que, en el marco del Día de la Madre, se registró una baja en las ventas durante los primeros días de octubre. Sin embargo, se espera que entre este viernes y sábado las operaciones comerciales repunten, gracias a las promociones y beneficios vigentes, y a las propuestas diferenciadas que algunos locales ofrecen para brindar una experiencia especial a los compradores.

Lee además
El comercio de Rawson desarrollará actividades especiales en la previa del Día de la Madre para fomentar las ventas.
Iniciativa

El comercio local pone en marcha "La peatonal de mamá": de qué se trata
el comercio sanjuanino apuesta a las ventas con tarjeta de credito para el dia de la madre
Estrategia

El comercio sanjuanino apuesta a las ventas con tarjeta de crédito para el Día de la Madre

El comercio sanjuanino viene apostando a diversas estrategias para incentivar el consumo, con descuentos del 30%, 40% y hasta 50% en distintos rubros. Además, se aceptan tarjetas nacionales y locales, ofreciendo cuotas sin interés, reintegros y descuentos, como también el crédito de la casa. Estas acciones se replican en todos los centros comerciales de la provincia.

Hasta el momento, los sanjuaninos se han volcado principalmente a la compra de indumentaria femenina, perfumería, calzado, electrodomésticos y propuestas gastronómicas, siendo estos los sectores con mayor movimiento. No obstante, las estrategias apuntan también a impulsar las ventas en otros rubros como tecnología e indumentaria, promoviendo así el consumo general.

El presidente de la Cámara, Hermes Rodríguez, destacó “el enorme esfuerzo que están realizando los comerciantes para mantener la actividad y ofrecer alternativas atractivas a los consumidores en un contexto económico desafiante”.

De acuerdo con un estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes registraron una caída interanual del 4,2%. Los rubros muestran una tendencia generalizada, siendo los más afectados Textil e Indumentaria (-10,9%) y bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%).

Finalmente, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan comunicó que reafirma su compromiso con el sector comercial local, acompañando a los comerciantes que día a día trabajan para sostener la economía regional, e invitando a la comunidad a elegir el comercio sanjuanino y apoyar el consumo local.

Temas
Seguí leyendo

Pese a las intervenciones de Estados Unidos, el dólar sigue subiendo: en San Juan cotiza el oficial al $1.465 y el paralelo supera los $1.500

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra

El aceite de cannabis sanjuanino sale a la venta: cuándo estará en farmacias y quiénes pueden comprarlo

Más patrullas, coordinación y prevención; el plan de La Serena para cuidar a los turistas de San Juan este verano

Los precios en La Serena: cuánto cuestan las zapatillas y la ropa, ¿y convienen para los sanjuaninos?

Tras el boom de las bolsas de cemento de 25 kilos, cómo impactaron las ventas en las ferreterías de San Juan

En una semana con muchos aumentos, el precio de una fruta bajó $3.000 en la Feria de la Capital

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Que no te roben el corazon ni el auto, el novedoso cartel que asoma en la Avenida del Mar, en La Serena.
Tiempo en Chile

Más patrullas, coordinación y prevención; el plan de La Serena para cuidar a los turistas de San Juan este verano

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal
Tribunales

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal

En La Serena y Coquimbo, los precios tientan a los sanjuaninos: cuánto se ahorra en ropa y calzado. video
Tiempo en Chile

Los precios en La Serena: cuánto cuestan las zapatillas y la ropa, ¿y convienen para los sanjuaninos?

Te Puede Interesar

En San Juan se realizarán mamografías gratis sin pedido médico, apuntando al diagnóstico preventivo de cáncer de mama
Gran apuesta

En San Juan se realizarán mamografías gratis sin pedido médico, apuntando al diagnóstico preventivo de cáncer de mama

Por Celeste Roco Navea
Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal
Tribunales

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra
Preparativos

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra

Desde el Ministerio de Educación emitieron un comunicado sobre su accionar tras el caso del alumno que ingresó con un arma de aire comprido a un colegio y otro hecho similar.
Comunicado

Alumno con un arma en una famosa escuela privada de San Juan: qué dijo el Ministerio de Educación

Se entregó el Gabriel Orostizaga, el 8vo sospechoso por el crimen de Emir Barboza.
Este viernes

Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso