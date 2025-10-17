Día de la Madre: los comercios sanjuaninos esperan un repunte en las ventas durante el fin de semana

El comercio de San Juan busca remontar ventas por el Día de la Madre con importantes descuentos.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó que, en el marco del Día de la Madre , se registró una baja en las ventas durante los primeros días de octubre. Sin embargo, se espera que entre este viernes y sábado las operaciones comerciales repunten, gracias a las promociones y beneficios vigentes, y a las propuestas diferenciadas que algunos locales ofrecen para brindar una experiencia especial a los compradores.

El comercio sanjuanino viene apostando a diversas estrategias para incentivar el consumo, con descuentos del 30%, 40% y hasta 50% en distintos rubros. Además, se aceptan tarjetas nacionales y locales, ofreciendo cuotas sin interés, reintegros y descuentos, como también el crédito de la casa. Estas acciones se replican en todos los centros comerciales de la provincia.

Hasta el momento, los sanjuaninos se han volcado principalmente a la compra de indumentaria femenina, perfumería, calzado, electrodomésticos y propuestas gastronómicas, siendo estos los sectores con mayor movimiento. No obstante, las estrategias apuntan también a impulsar las ventas en otros rubros como tecnología e indumentaria, promoviendo así el consumo general.

El presidente de la Cámara, Hermes Rodríguez, destacó “el enorme esfuerzo que están realizando los comerciantes para mantener la actividad y ofrecer alternativas atractivas a los consumidores en un contexto económico desafiante”.

De acuerdo con un estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes registraron una caída interanual del 4,2%. Los rubros muestran una tendencia generalizada, siendo los más afectados Textil e Indumentaria (-10,9%) y bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%).

Finalmente, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan comunicó que reafirma su compromiso con el sector comercial local, acompañando a los comerciantes que día a día trabajan para sostener la economía regional, e invitando a la comunidad a elegir el comercio sanjuanino y apoyar el consumo local.