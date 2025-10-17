viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alerta para ahorristas

Suben las tasas y se disparan los rendimientos: qué billetera virtual paga más

En un contexto de tasas altas y volatilidad cambiaria, las apps financieras ajustan sus estrategias y compiten por atraer fondos ofreciendo liquidez inmediata. Los rendimientos van del 35% al 75% anual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los rendimientos que brinda una billetera virtual pueden ser muy atractivos para un determinado sector de ahorristas.

Los rendimientos que brinda una billetera virtual pueden ser muy atractivos para un determinado sector de ahorristas.

Hacer rendir los pesos es una meta de la que pocos se escapan. Y lograrlo con el menor esfuerzo posible y manteniendo la disponibilidad del dinero es el ideal de los ahorristas más conservadores. A las opciones tradicionales —como los plazos fijos o la compra de dólares— se suman desde hace un tiempo los rendimientos que ofrecen las billeteras virtuales, una alternativa que combina rentabilidad, liquidez inmediata y facilidad de uso.

Lee además
en la feria de capital, dos productos de carnicerias registraron subas de $4.000 aproximadamente
Mercado de abasto

En la Feria de Capital, dos productos de carnicerías registraron subas de $4.000 aproximadamente
reforma laboral y tributaria: empresarios sanjuaninos dan el visto bueno, pero esperan acciones concretas
Reacciones y repercusiones

Reforma laboral y tributaria: empresarios sanjuaninos dan el visto bueno, pero esperan acciones concretas

En los últimos días, los rendimientos que ofrecen estas aplicaciones —que, al no tener un banco detrás, suelen operar a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI)— se dispararon hasta alcanzar el 75% anual tras la fuerte suba de las tasas que llegaron a superar hasta los tres dígitos. Estos fondos invierten el dinero en instrumentos de alta liquidez, como las cauciones bursátiles, eso permite a los usuarios retirar su dinero de manera inmediata y sin restricciones.

Entre las que mejores rendimientos ofrecen aparecen hoy por hoy Cocos y Lemon. Las otras, incluida Mercado Libre van de entre 35 y 40%.

El FCI Rendimiento de Cocos ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 75%. “Sostener este rendimiento fue posible gracias a la decisión del portfolio manager de mantener una duration reducida, de apenas un mes, y un elevado nivel de liquidez, lo que nos permitió capturar tasas más altas en un escenario de marcada inestabilidad”, explicó a Clarín Sofía Bishop, comercial de FCI de Cocos.

Según detalló, “en los últimos días, el mercado de pesos enfrentó movimientos extremos, con tasas a un día que llegaron a niveles de tres dígitos. En ese contexto, la gestión activa del posicionamiento de liquidez fue clave para sostener retornos en torno al 75% TNA, protegiendo el capital ante la corrección de precios en instrumentos de mayor duración”.

De cara hacia adelante Bishop anticipó que esperan una moderación en la volatilidad una vez superado el proceso electoral y con una mayor previsibilidad en la política monetaria. “Sin embargo, mantenemos una postura prudente, priorizando la liquidez y la flexibilidad para adaptarnos a los movimientos de corto plazo que seguirán marcando la dinámica del mercado”, concluyó.

En el caso de Lemon, que ofrece los fondos FIMA Money Market -de Banco Galicia- para invertir pesos ahora se acomoda en 53,52%, el jueves llegó a pagar más de 72%.

Cuenta DNI, con más de 10 millones de clientes, aumentó su tasa de su plazo fijo y ahora ofrece un rendimiento del 50% anual. "Un dato relevante es que el 53,6% de los usuarios que invirtieron no perciben haberes en la entidad, mientras que el 70% nunca había realizado un plazo fijo antes, lo que evidencia el impacto de la herramienta en la inclusión financiera", destacaron desde la entidad

En medio de la “guerra de tasas” que atraviesa el mercado argentino, la billetera virtual de Personal —empresa de Telecom Argentina— también ajustó la remuneración que ofrece a sus clientes por dejar su dinero. Personal Pay, que cuenta con más de 4 millones de usuarios activos, para ahora un 48,8% en Fondos Comunes de Inversión (FCI).

En Mercado Pago, el rendimiento que muestra la pantalla del dinero que pasa a reserva es de casi 35%, aunque el rendimiento real suele ser más alto al que aparece en la app porque ahí suele mostrar el promedio de los últimos 30 días.

La billetera digital Buepp, del Banco Ciudad, por estas horas presentó una nueva herramienta de inversión que permite colocar dinero en un Fondo Común de Inversión (FCI) desde apenas $100, con disponibilidad las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluso fines de semana y feriados.

El fondo Crecer Liquidez tiene una tasa nominal anual (TNA) cercana al 45%. Y la ventaja que aporta es la de liquidez inmediata: el usuario puede rescatar el dinero en cualquier momento con acreditación instantánea.

Ualá actualizó la información sobre su cuenta remunerada, que ofrece una tasa base del 40% TNA. Para operaciones de por al menos $250.000 en un mes la tasa plus es de hasta 45% TNA, mientras que quienes alcancen los $500.000 podrán obtener una rentabilidad aún mayor, de hasta 48% TNA, siempre según las tasas vigentes. Y otra que remunera los pesos, es la cuenta digital Mi Carrefour, que ofrece una tasa de 62%.

NaranjaX también actualizó las tasas de su sistema de ahorro, que combina distintas opciones para que los usuarios puedan elegir según el plazo y la disponibilidad de sus fondos. La cuenta remunerada ofrece ahora una tasa del 39% TNA, para el frasco a 7 días, pensado para quienes buscan una rentabilidad rápida sin inmovilizar el dinero por mucho tiempo. En tanto, el frasco a 14 días rinde un 43% TNA, y el de 28 días alcanza una tasa del 45% TNA, la más alta del esquema. De esta forma, la plataforma busca incentivar el ahorro con diferentes alternativas según las necesidades y plazos de cada usuario.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Pese a las intervenciones de Estados Unidos, el dólar sigue subiendo: en San Juan cotiza el oficial al $1.465 y el paralelo supera los $1.500

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra

Día de la Madre: los comercios sanjuaninos esperan un repunte en las ventas durante el fin de semana

El aceite de cannabis sanjuanino sale a la venta: cuándo estará en farmacias y quiénes pueden comprarlo

Más patrullas, coordinación y prevención; el plan de La Serena para cuidar a los turistas de San Juan este verano

Los precios en La Serena: cuánto cuestan las zapatillas y la ropa, ¿y convienen para los sanjuaninos?

Tras el boom de las bolsas de cemento de 25 kilos, cómo impactaron las ventas en las ferreterías de San Juan

En una semana con muchos aumentos, el precio de una fruta bajó $3.000 en la Feria de la Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Que no te roben el corazon ni el auto, el novedoso cartel que asoma en la Avenida del Mar, en La Serena.
Tiempo en Chile

Más patrullas, coordinación y prevención; el plan de La Serena para cuidar a los turistas de San Juan este verano

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

Se entregó el Gabriel Orostizaga, el 8vo sospechoso por el crimen de Emir Barboza.
Este viernes

Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso

Te Puede Interesar

Fuimos al super con Mauricio Núñez, candidato del FIT: qué compra para una semana
Paren en Off

Fuimos al super con Mauricio Núñez, candidato del FIT: qué compra para una semana

Por Redacción Tiempo de San Juan
El niño atropellado en Calle 5 volvió a nacer: salió de Terapia Intensiva y el conmovedor mensaje de su madre
Buenas noticias

El niño atropellado en Calle 5 volvió a nacer: salió de Terapia Intensiva y el conmovedor mensaje de su madre

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas
Datos del tiempo

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

En la UNSJ crearon un doctorado: de qué se trata
Educación

En la UNSJ crearon un doctorado: de qué se trata