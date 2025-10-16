jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relevamiento

Tras el boom de las bolsas de cemento de 25 kilos, cómo impactaron las ventas en las ferreterías de San Juan

Aunque las nuevas bolsas generaron expectativa en el sector, las ferreterías sanjuaninas aseguran que las ventas se mantienen estables y concentradas en reparaciones domésticas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El reemplazo de las tradicionales bolsas de cemento de 50 kilos por unidades de 25 generó un fuerte movimiento en las ferreterías sanjuaninas durante los primeros meses del cambio. Sin embargo, el impacto comercial terminó siendo más moderado de lo esperado. A pesar del “boom” inicial, las ventas se mantienen estables, reflejando un contexto económico que limita el consumo y concentra las compras en lo indispensable.

Lee además
aseguran que los sanjuaninos dejaron de tarjetear en las ferreterias: por que motivo
Panorama complejo

Aseguran que los sanjuaninos dejaron de tarjetear en las ferreterías: por qué motivo
los sanjuaninos, ¿ya no invierten en las ferreterias?: el panorama que el sector advirtio y los materiales mas vendidos en 2025
Relevamiento

Los sanjuaninos, ¿ya no invierten en las ferreterías?: el panorama que el sector advirtió y los materiales más vendidos en 2025

Desde la Cámara de Ferreteros de San Juan explicaron que la modificación en el peso de las bolsas no implicó un aumento en la cantidad de cemento vendido. Según su presidente, Juan Janavel, el volumen de kilos comercializados se mantiene prácticamente igual: antes se adquiría una bolsa de 50 kilos, ahora se compran dos de 25, lo que mantiene la misma proporción. Los precios varían según el punto de venta, con valores que rondan entre los 4.900 y los 6.000 pesos, dependiendo del tamaño del comercio y del tipo de cliente.

En el mercado local ya no quedan vestigios del formato anterior. Desde Ferreplus, su responsable, Juan Jesús García, señaló que las fábricas dejaron de entregar bolsas de 50 kilos, por lo que hoy la oferta está completamente concentrada en la nueva presentación. En promedio, una unidad de 25 kilos cuesta entre 4.200 y 4.500 pesos, según la marca. El cambio, sin embargo, no se tradujo en una mayor demanda: la división del peso permitió facilitar la manipulación, pero no impulsó un repunte de las ventas.

La medida forma parte de un proceso nacional liderado por Loma Negra, la principal cementera del país, que en julio pasado anunció una inversión de 70 millones de dólares para modernizar sus siete plantas industriales, incluida la de San Juan. El nuevo esquema fue impulsado por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad laboral y reducir los riesgos físicos derivados del transporte y manipulación de las bolsas.

Aunque el cambio significó una mejora en términos de seguridad y logística, en las ferreterías sanjuaninas el impacto económico no presentó modificaciones. El consumo sigue marcado por la prudencia y la pérdida de poder adquisitivo. Según referentes del rubro, los clientes priorizan compras pequeñas y en efectivo, enfocadas en el mantenimiento del hogar, mientras que las obras grandes permanecen paralizadas o avanzan con lentitud.

En declaraciones recientes, Janavel advirtió que el público ya no utiliza tanto las tarjetas de crédito y compra solo lo necesario para sostener la casa. García coincidió en que la demanda se limita a reparaciones urgentes y materiales básicos, mientras que la venta en volumen cayó junto con la inversión privada y la obra pública.

Temas
Seguí leyendo

En una semana con muchos aumentos, el precio de una fruta bajó $3.000 en la Feria de la Capital

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales

Créditos hipotecarios de Banco Nación: cuánto me dan por una cuota de 150 mil pesos

La Serena, lista para los sanjuaninos: hoteles de playa confirman precios 2025-2026 y las claves para obtener un super descuento

Compras en Chile: con la "valija llena" y varias promos, los shoppings de Coquimbo esperan tentar a los sanjuaninos este verano

EEUU reveló que la asistencia total a la Argentina podría llegar a los USD 40 mil millones

La reunión de Milei con Trump impactó en el dólar: sube el oficial y el blue en San Juan se acerca a los $1.500

Cristóbal Juliá, gobernador de Coquimbo, sobre Agua Negra: "No vemos otro paso como alternativa de integración con San Juan"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Laura Cerda (izq), presidenta de la Cámara de Turismo Región de Coquimbo, y Paula Merino, directora; contaron a Tiempo las expectativas y cómo se mantienen los precios de alojamiento para la próxima temporada estival.
Enviada especial

La Serena, lista para los sanjuaninos: hoteles de playa confirman precios 2025-2026 y las claves para obtener un super descuento

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma
Investigación en curso

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales
Presunto embaucador

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad
Villa Seminario

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

Te Puede Interesar

Tras el polémico video del boliche sanjuanino, el repudio de las familias de víctimas de femicidio
Indignación

Tras el polémico video del boliche sanjuanino, el repudio de las familias de víctimas de femicidio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Preocupación por el estado de salud del hombre que sufrió un ACV en un gimnasio de Caucete
En Terapia Intensiva

Preocupación por el estado de salud del hombre que sufrió un ACV en un gimnasio de Caucete

Tras el boom de las bolsas de cemento de 25 kilos, cómo impactaron las ventas en las ferreterías de San Juan
Relevamiento

Tras el boom de las bolsas de cemento de 25 kilos, cómo impactaron las ventas en las ferreterías de San Juan

El cerebro del gobierno de Mauricio Macri se quedó con una joya turística en Barreal
Negocios

El cerebro del gobierno de Mauricio Macri se quedó con una joya turística en Barreal

¡El Clásico se quedó en Mendoza! la Reserva de San Martín fue goleado por Godoy Cruz en el predio Coquimbito
Clásico de Cuyo

¡El Clásico se quedó en Mendoza! la Reserva de San Martín fue goleado por Godoy Cruz en el predio Coquimbito