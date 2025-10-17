Por un día, cambiarán los recorridos de varios colectivos en San Juan

El Ministerio de Gobierno de San Juan , a través de la Coordinación de Red Tulum y la Secretaría de Tránsito y Transporte (STT), informó que este sábado 18 de octubre se registrarán cambios en los recorridos de varias líneas de colectivos . Las modificaciones se deben a la realización de dos eventos que afectarán el tránsito en distintos puntos de Capital .

El primer evento será la Maratón de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se llevará a cabo entre las 8:00 y las 13:00 horas, con concentración y salida en la intersección de calles San Luis y Av. Alem, frente al Sanatorio Argentino. El recorrido incluirá las calles San Luis, España, Av. Libertador General San Martín, Urquiza, 25 de Mayo y Av. Alem, retornando al punto de partida.

Durante ese horario, los colectivos circularán por vías alternativas para garantizar la normalización del tránsito. Las líneas afectadas son:

Albardón S.R.L.: 4 – 401 – 403 – 405 – 420

Alto de Sierra S.R.L.: 300 – D

El Triunfo S.A.: 320 – 321 – 323 – 341

Libertador S.R.L.: 140 – 141 – 142 – 162 – A

Mayo S.R.L.: 201 – 202 – 204 – 205 – 242 – C

U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A.: 100 – 101 – 102 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 129 – E – TEO1/2/3

Por la tarde, entre las 18:00 y las 20:00 horas, se realizará el evento “Jubileo Universitario – 2025”. La concentración y salida será en Av. Libertador y Urquiza, frente a la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, y continuará por Av. Libertador (carril sur, sentido oeste-este), España, Av. José Ignacio de la Roza (carril sur) y Mendoza, finalizando en la Iglesia Catedral.

En este horario, también se implementarán desvíos para garantizar la seguridad de los participantes y mantener la circulación de los colectivos. Las líneas con cambios son: