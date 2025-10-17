viernes 17 de octubre 2025

Transporte

Por un día, cambiarán los recorridos de varios colectivos en San Juan

Las modificaciones se deben a la realización de dos eventos que afectarán el tránsito en distintos puntos de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Coordinación de Red Tulum y la Secretaría de Tránsito y Transporte (STT), informó que este sábado 18 de octubre se registrarán cambios en los recorridos de varias líneas de colectivos. Las modificaciones se deben a la realización de dos eventos que afectarán el tránsito en distintos puntos de Capital.

El primer evento será la Maratón de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se llevará a cabo entre las 8:00 y las 13:00 horas, con concentración y salida en la intersección de calles San Luis y Av. Alem, frente al Sanatorio Argentino. El recorrido incluirá las calles San Luis, España, Av. Libertador General San Martín, Urquiza, 25 de Mayo y Av. Alem, retornando al punto de partida.

Durante ese horario, los colectivos circularán por vías alternativas para garantizar la normalización del tránsito. Las líneas afectadas son:

  • Albardón S.R.L.: 4 – 401 – 403 – 405 – 420
  • Alto de Sierra S.R.L.: 300 – D
  • El Triunfo S.A.: 320 – 321 – 323 – 341
  • Libertador S.R.L.: 140 – 141 – 142 – 162 – A
  • Mayo S.R.L.: 201 – 202 – 204 – 205 – 242 – C
  • U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A.: 100 – 101 – 102 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 129 – E – TEO1/2/3

Por la tarde, entre las 18:00 y las 20:00 horas, se realizará el evento “Jubileo Universitario – 2025”. La concentración y salida será en Av. Libertador y Urquiza, frente a la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, y continuará por Av. Libertador (carril sur, sentido oeste-este), España, Av. José Ignacio de la Roza (carril sur) y Mendoza, finalizando en la Iglesia Catedral.

En este horario, también se implementarán desvíos para garantizar la seguridad de los participantes y mantener la circulación de los colectivos. Las líneas con cambios son:

  • Albardón S.R.L.: 4 – 403 – 406 – 407 – 460
  • Alto de Sierra S.R.L.: 300 – 301 – 303 – 304 – 305 – D
  • El Triunfo S.A.: 321 – 323 – 340 – 341 – 345
  • Libertador S.R.L.: 162 – A
  • Mayo S.R.L.: 201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 208 – 210 – 211 – 213 – 214 – 242 – 243 – C
  • Nuevo Sur S.R.L.: 260
  • U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A.: 100 – 102 – 104 – 121 – 122 – 123 – 125 – 127 – 129 – 130 – B – E – TEO1/2/3
