Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino seguirá detenido mientras la causa por violencia de género es derivada a la UFI CAVIG, tras una audiencia en Flagrancia donde se detallaron los hechos ocurridos el 15 de octubre en Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este miércoles se llevó a cabo en el fuero de Flagrancia la audiencia de presentación por la denuncia contra el cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino, acusado de un hecho de violencia de género ocurrido el pasado 15 de octubre en una vivienda de Chimbas.

De acuerdo con los datos incorporados a la causa, el episodio se registró alrededor de la 1 de la madrugada en una casa ubicada en Libertador 94 norte, donde Rufino se encontraba junto a su pareja y la hija que ambos tienen en común. Según consta en el informe policial, la pareja habría comenzado una fuerte discusión y la mujer envió un mensaje a su madre para que fuera a buscar a la niña.

Fue en ese momento cuando, según el relato, Rufino comenzó a insultarla, la tomó del cuello y la empujó contra la pared, mientras le decía: “Vos no me conocés a mí loco”, y la amenazaba de muerte. Acto seguido, dio cinco puntazos a una puerta, rompió un espejo y una mochila que se encontraba en el lugar.

Al llegar, la madre de la víctima escuchó los gritos y decidió ingresar al domicilio. A la 1:33 hs, la joven llamó al 911 y pidió ayuda. "Vengan rápido por favor, se ha vuelto loco", se escucha en la grabación de la llamada de pedido de auxilio. Aunque la mujer decidió no radicar formalmente la denuncia, asegurando que él “nunca la golpeó ni amenazó” y que solo fue "una discusión de pareja" la Fiscalía actuó de oficio, amparándose en las primeras declaraciones que constan en el acta policial, donde la víctima manifestó que Rufino la había amenazado de muerte y que “no lo reconoce cuando se pone violento”.

Durante la audiencia de formalización, que tuvo lugar este miércoles, estuvieron presentes el acusado Juan Cruz Rufino, su abogado defensor Gustavo Sánchez, el fiscal Fernando Bonomo y la jueza Gemma Guerrero.

Jueza Gemma Guerrero

Jueza Gemma Guerrero

El fiscal Bonomo solicitó declarar la incompetencia del fuero de flagrancia y remitir la causa a la UFI CAVIG, dado que se trata de un caso que requiere un abordaje más profundo y complejo. Además, el fiscal pidió que Rufino permanezca detenido hasta que se concrete la nueva audiencia, en caso de que la causa se derive a la UFI especializada.

Fiscal Fernando Bonomo

Fiscal Fernando Bonomo

Por su parte, el abogado defensor de Rufino, Gustavo Sánchez, expresó que consideran que “tenemos un hecho que no tiene denuncia y el delito no existiría. Entonces, ¿qué se investigaría?”. Además, agregó que consideran necesario ayudar a su cliente y dejarlo en libertad, porque "nos tiene que representar en la próxima Fiesta Nacional del Sol"

Abogado defensor Gustavo Sánchez

Abogado defensor Gustavo Sánchez

Por otro lado, se destacó la necesidad de que la víctima reciba un estudio psicológico, dado el grado de violencia grave registrado durante el hecho. Aunque la joven desmiente las agresiones físicas y amenazas, la Fiscalía sostiene que existen pruebas contundentes en contra del cantante, lo que justifica la intervención de un equipo especializado.

Tras la audiencia, se confirmó que Juan Cruz Rufino seguirá preso, luego de que el fuero de Flagrancia se declarara incompetente y la causa fuera derivada al Sistema Acusatorio. El legajo pasó a manos de la UFI CAVIG por pedido del fiscal Fernando Bonomo, quien señaló que se trata de un caso de complejidad comprobatoria. La jueza de Flagrancia, Gema Guerrero, indicó que no puede dictar medidas cautelares sobre el acusado debido a que no es de su competencia, por lo que Rufino permanecerá detenido hasta que el juez de Garantías en turno tome una resolución al respecto.

