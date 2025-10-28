martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Audio revelador

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos "rápidos" en La Rotonda

Una persona ofrece sus servicios por redes y asegura conseguir "de todo" en el centro de salud, como turnos para estudios y especialistas a cambio de $8.000. Dijo que son 8 los que hacen lo mismo por plata pero que ofrece ayuda a gente que necesita.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El periodista Juan Pereyra y su equipo de Radio Sarmiento, este martes, contactó durante el noticiero por teléfono y sacó al aire a un hombre que reveló todo un modus operandi dentro de uno de los centros de salud más importantes de San Juan como es La Rotonda, en Rawson.

Lee además
mega operativo en el barrio valle grande: dos tios de emir barboza quedaron detenidos, ¿de que se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento
Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

El sujeto dio a entender primero que trabaja en el lugar pero luego aseguró que solo hace cola como cualquier persona. Lo cierto es que prometió conseguir por 8.000 pesos el turno de un día para el otro, lo cual es imposible por canales oficiales, en este caso para una ecografía, que el periodista fingió necesitar para su esposa. Le dio detalles de un encuentro en la calle para finiquitar el trámite y habló de otros dentro del centro de salud que se dedican a lo mismo pero cobran más caro.

image

La maniobra se da en medio de la histórica dificultad para acceder a turnos médicos en los centros de salud pública: en este caso, el Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro, ubicado en Rawson. El periodista Pereyra consignó que a través de las redes sociales hay ofrecimientos para conseguir citas a cambio de un pago y puso al aire el llamado, en el que obtuvo más de 20 minutos de conversación con un supuesto gestor identificado como "Marian" que develó todo un procedimiento para conseguir turnos de atención médica, por canales no oficiales y con celeridad.

El sujeto detalló el paso a paso de su maniobra para asegurar citas médicas, asegurando que su trabajo es completamente transparente.

"Marian" hizo afirmaciones muy seguro sobre su capacidad para conseguir turnos y otros artículos dentro de La Rotonda. Dijo que consigue "cualquier cosa acá". Aseguró que si algo no está en stock o disponible, él logra obtenerlo: "lo que no hay, lo consigo".

La presunta maniobra: cómo comprar un turno de ecografía

Marian dijo que su servicio está diseñado para aquellas personas que, debido a "horarios laborales o por algún tipo de impedimento de motricidad, llámese enfermedad o lo que sea, no puede estar acá".

El proceso para el paciente es relativamente simple, pero requiere la entrega de documentación física. Marian aclara que él es "una persona que está acá de las 7 de la tarde" para asistir toda la noche y sacar el turno a la mañana siguiente.

El "cliente" debe contactar a Marian y acordar un encuentro para entregar los documentos. Marian indica que no puede hacer nada sin "los aditamientos físicos". Aclara que no se trata de una receta, sino de una "orden. Una derivación".

Estos encuentros suelen ser en puntos de la vía pública, como "Calle 5 y Mendoza o Calle 5 e Independencia". El objetivo es que el cliente lo conozca personalmente, le explique su necesidad y le pase "los aditamientos".

Marian asegura que no pacta de palabra y utiliza el DNI del paciente "como garante". Él no pide dinero por adelantado: "no me adelantés nada. Quiero que tengas servicio, que es lo único que me importa". El pago mínimo por el servicio de conseguir el turno es de "un mínimo de 8.000 pesos acá". Si el cliente necesita varios turnos o es "un cliente regular", se puede arreglar un número más económico. Por ejemplo, un turno para traumatólogo podría costar hasta $14.000, o se podría dejar en $12.000 si se combina con una ecografía, dijo.

El hombre promete que al otro día envía un mensaje de confirmación: "te mando un mensaje al otro día diciéndote que conseguí las cosas. Así de fácil". Una vez que el turno está gestionado, el cliente puede asistir directamente sin hacer filas.

El mercado de la salud

Consultado sobre la legalidad de su actividad, Marian defendió su posición, argumentando que él no está dentro del esquema de salud, sino que es "una persona que se pone en la fila". Sostiene que su servicio es "totalmente legal".

Sin embargo, el entrevistado aseguró que existe corrupción dentro del sistema, desligándose de ella: "La corrupción no tiene nada que ver conmigo". Atribuyó la corrupción a terceros: "Los corruptos acá o rotonda saben ser las chicas de computador... Algunos médicos que hacen entrar pacientes, ¿entendés? Por plata también".

Marian reveló que no es el único en el negocio de los turnos en La Rotonda, y afirmó que hay cerca de "ocho personas, un poco menos" dedicadas a lo mismo. Destacó que sus precios son competitivos, ya que otros colegas cobran mucho más, por ejemplo en el caso de la eco, él cobra 8.000 y otros 24.000 pesos.

Remarcó varias veces en la conversación que su trabajo es ayudar a quienes están desesperados porque no encuentran turno y que el servicio que él brinda es "totalmente transparente".

A continuación, el audio completo de la entrevista radial:

Radio Sarmiento, llamado a Marian que consigue turnos

Seguí leyendo

Intentó robar una bici y terminó detenido

Le robaron mientras hacía un viaje de Uber Motos: fue golpeada por dos hombres

Amenazas cruzadas tras el crimen de Emir Barboza: hicieron 20 allanamientos en el Barrio Valle Grande

Un reconocido delincuente de Jáchal volvió a caer por robarse un inodoro

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Armaban disturbios en la terminal de Jáchal y cuando los revisaron uno tenía casi 28 envoltorios de cocaína en la boca

Movimiento policial por una supuesta amenaza de bomba en el Hospital Rawson

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era "terrible" en un baldío vecino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
amenazas cruzadas tras el crimen de emir barboza: hicieron 20 allanamientos en el barrio valle grande
Rawson

Amenazas cruzadas tras el crimen de Emir Barboza: hicieron 20 allanamientos en el Barrio Valle Grande

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El empleo público en San Juan se ubica levemente por encima del promedio nacional, tanto en cantidad de trabajadores como en salarios.
Informe nacional

Empleo público: San Juan, la provincia "del medio", con más estatales que el promedio y sueldos apenas más altos

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años
UFI CAVIG

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era terrible en un baldío vecino
Frente a Casa de Gobierno

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era "terrible" en un baldío vecino

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Te Puede Interesar

Los ángeles de Naitan: una historia de resiliencia detrás del dolor video
Amor que salva

Los ángeles de Naitan: una historia de resiliencia detrás del dolor

Por Carla Acosta
Ante el alerta por casos de tos convulsa o coqueluche en el país, en San Juan informaron que se detectó un caso positivo y hay otro en estudio.
Salud

Alarma por el aumento de tos convulsa: cuántos casos hay en San Juan y a qué síntomas estar atentos

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos rápidos en La Rotonda
Audio revelador

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos "rápidos" en La Rotonda

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

La intendenta de Capital, Susana Laciar, escuchando a los vecinos. 
Consulta

En Capital, 1.453 vecinos buscan obras dentro del presupuesto participativo con $314 millones en juego