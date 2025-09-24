miércoles 24 de septiembre 2025

Ataque a un uniformado

Robaron en la casa de un policía sanjuanino y se llevaron su pistola y municiones

La víctima fue un agente de la Policía de San Juan y el robo sucedió en su departamento en Albardón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Delincuentes atacaron la vivienda de un agente de la Policía de San Juan en un robo tipo escruche, aprovechando que él no se encontraba en su departamento en Albardón. La alarma se encendió porque los ladrones se llevaron su pistola reglamentaria y dos cargadores completos, además de otros efectos menores.

Fuentes policiales señalaron que la víctima es el agente Lorenzo Videla, quien cumple funciones en la Comisaría 26ª y reside en el barrio Libertad, en Albardón. El hecho ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, según precisaron.

De acuerdo con los rastros recogidos, los delincuentes escalaron el cierre perimetral y, una vez dentro de la propiedad, violentaron una de las ventanas del departamento. Revisaron todas las dependencias, pero se llevaron una plancha de cabello, la pistola Bersa 9 mm y dos cargadores con 34 proyectiles, entre otros objetos.

Si bien los policías de la Comisaría 18ª iniciaron las primeras averiguaciones, la investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad. A la par, la Policía de San Juan abrió un sumario administrativo contra el agente, ya que el arma sustraída pertenece a la fuerza y estaba bajo su responsabilidad.

