Jaime Muñoz lo hizo de nuevo y continúa en carrera en La Voz Argentina

Jaime Muñoz , el sanjuanino que deslumbra en La Voz Argentina junto a su guitarra, volvió a mostrar por qué está en ese lugar y, en medio de una presentación colmada de nerviosismo, pasó a la siguiente etapa del certamen. Sucedió durante la edición de este miércoles, cuando comenzó el Segundo Round y el Team Lali Espósito fue el encargado de dar inicio a esta nueva etapa.

En esta oportunidad, los siete participantes que quedaban en competencia subieron al escenario para presentar su canción e intentar conquistar al jurado para seguir en el programa.

Con la llegada de esta nueva etapa, también aparecieron los Co coaches, que esta vez podrán votar y dar su opinión de lo que vean. En este caso, La Joaqui fue la encargada de acompañar a Lali y ayudarla a tomar sus decisiones.

Embed - Jaime Muñoz - "Pasional" - Team Lali - 2° Round - La Voz Argentina 2025

En el caso de Jaime, que ofreció su versión de “Pasional”, aunque La Joaqui expresó que él era su favorito, la decisión final estuvo en manos del resto del jurado, que lo salvó y le permitió seguir en carrera. Su permanencia fue celebrada con euforia por Luck Ra, quien destacó su talento y carisma.

Previo a eso, y después de ver la actuación de los integrantes de su equipo, llegó el momento de tomar decisiones y comunicarlas. "El primer artista que voy a salvar esta noche es Alen Lez", anunció Lali. Luego, reveló: "Voy a salvar esta noche a Iara Lombardi". Por último, confirma: "El último artista que voy a salvar es Valentino Rossi ".

De esta manera, se dio paso a la próxima instancia: conocer el puntaje del jurado. En ese momento, Nico Occhiato recibió el sobre con los nombres de los tres puntajes más altos de la noche, y el nombre que no está en el sobre es el artista que abandona el certamen.

Embed - Así quedó el Team Lali tras el 2° Round en La Voz Argentina 2025

Por lo que los elegidos para seguir en carrera fueron: Jaime, Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo. Con estos resultados, la nueva eliminada de La Voz Argentina fue Lola Kajt.

