Con una importante convocatoria, se realizó la jornada de actualización sobre conductas suicidas en San Juan

Este miércoles 10 de septiembre se llevó adelante la jornada de actualización “Abordajes actuales de las conductas suicidas: enfoques clínicos y comunitarios”, en el marco de la Semana Naranja, que se desarrolla del 8 al 12 de septiembre en conmemoración del Día Mundial de Prevención del Suicidio.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental y el Programa Provincial de Prevención del Suicidio, con el firme compromiso de generar espacios de formación, sensibilización y articulación institucional en torno a una problemática de salud pública que nos interpela profundamente como sociedad.

Con el lema propuesto por la Organización Mundial de la Salud para el período 2024-2026, “Cambiar la narrativa”, la actividad se propone repensar la forma en que hablamos, pensamos y actuamos frente al sufrimiento psíquico y las conductas suicidas, desde una mirada integral, empática y libre de estigmas.

La jornada de la mañana estuvo dirigida a equipos de salud, tanto del sector público como privado, mientras que por la tarde se integraron personas de distintos sectores: salud, educación, desarrollo humano, justicia, seguridad y comunidad en general, reafirmando la importancia de un trabajo corresponsable y en red.

Estuvieron presentes en el acto de apertura de las jornadas, el director de Programas de Salud Facundo Giménez; la jefa del Departamento de Medicina Sanitaria, Cecilia Clavijo; como integrante del equipo técnico de gestión de la Dirección de Salud Mental, Carina Ruggeri, y el resto del equipo de profesionales de la Dirección de Salud Mental y del Programa Provincial de Prevención de Suicidio.

La Dra. Clavijo señaló que “todas las personas aquí presentes son un semillero que tienen que transmitir lo que acá se va a generar, las reflexiones, las experiencias y las actualizaciones para compartir con quienes no han venido pero que también forman parte de este equipo”.

“La respuesta la compartimos entre todos, por eso están ahora acá ustedes invitados, para trabajar en conjunto. Sabemos que hablar de suicidio nunca es fácil, pero muchas veces en base al silencio, al estigma, a los prejuicios, es justamente donde queda una persona sufriendo en soledad y llega tarde al sistema de salud. Es ahí donde tenemos que estar atentos para que podamos aportar desde la detección temprana, un apoyo, una escucha activa, un acompañamiento de estas personas que están atravesando una situación difícil”, agregó.

Por otro lado, la referente Lic. Celeste Uñac dijo: “En esta semana la propuesta es generar diversas acciones que estén en sintonía con el lema que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es cambiar la narrativa. Desde el equipo, cuando veíamos el lema que se establecía desde la OMS, que tiene que ver con generar espacios de diálogo, pensamos en la necesidad de trabajar día a día con las personas que están sufriendo, que están atravesando una situación difícil. Es por eso que pensamos en una jornada de actualización que nos pueda brindar recursos, herramientas, basadas en evidencias científicas, en las últimas investigaciones con respecto a la problemática, que puedan mejorar nuestras prácticas, que puedan favorecer la tarea que tenemos ante una situación tan compleja y tan importante”.

“Por otro lado, pensamos que no podemos quedar solamente con el trabajo clínico, porque el trabajo y el abordaje se realiza en conjunto, de forma intersectorial y de forma integral. Es por eso que en el turno de la tarde la convocatoria se amplía a personas que trabajan en distintos ámbitos, el sector de Educación, Justicia, Seguridad, 911, la comunidad general, personas que estén interesadas en adquirir herramientas para poder acompañar a alguien que está sufriendo y poder pensar cómo podemos ayudar y cómo podemos salvar una vida actuando de manera oportuna”, finalizó.

Las jornadas contaron con la participación del Lic. Diego Molina, profesional destacado en el área de la suicidología con una sólida trayectoria, con liderazgo en prevención, posvención e intervención clínica y comunitaria. Se desempeña como director provincial de Políticas de Prevención en Salud Mental del Ministerio de Salud de Catamarca y director General del Centro Especializado SALUGÉNICA.

Algunos de los temas que se abordaron fueron:

-Presentación de lineamientos de trabajo actual del Programa Provincial de Prevención de Suicidio.

-Suicidología moderna y los componentes de la suicidalidad hoy Indicadores de intervención en Conductas Suicidas. Nuevos contextos de la ideación a la acción, Vivir la Vida. Prevención Institucional del suicidio, Posvención: prevención para la próxima década.