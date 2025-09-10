miércoles 10 de septiembre 2025

Para reflexionar

Dos sanjuaninos se unieron por una buena causa y filmaron un emotivo video por el Día de la Prevención del Suicidio

El corto, inspirado en una idea que fue viral, busca generar conciencia sobre una problemática urgente. Fue realizado sin fines de lucro y ya circula en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dìa mundial de la prevención del suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, dos sanjuaninos decidieron poner el cuerpo, la cámara y el corazón para enviar un mensaje contundente. Dani Álvarez y Pablo Celani protagonizaron un corto que busca generar conciencia sobre una problemática que afecta a miles de personas en silencio.

El video fue filmado por Piparte Fotográfico, y desde su publicación ya empezó a generar impacto en redes sociales. La propuesta surgió a partir de una idea de un influencer venezolano, que el año pasado se volvió viral por la fuerza de su mensaje.

"Con un amigo psicólogo filmamos este video para concientizar. No tiene ningún fin comercial, lo hicimos de forma 100% voluntaria porque creemos que hablar sobre salud mental es urgente", expresó Dani Álvarez a Tiempo de San Juan.

Un mensaje que invita a mirar al otro

A través de una actuación sensible y un guion breve pero directo, el video invita a reflexionar sobre la importancia de prestar atención a quienes tenemos cerca, y recordar que muchas veces una palabra o una escucha puede marcar la diferencia.

Con planos simples pero potentes, el corto apela a la empatía, al tiempo que derriba estigmas sobre la salud mental y el pedido de ayuda.

Un tema serio, una acción con impacto

Cada 10 de septiembre, organizaciones internacionales, profesionales de la salud y ciudadanos de todo el mundo se unen para poner en agenda la prevención del suicidio, una problemática que según datos de la OMS, cobra más de 700.000 vidas al año en el planeta.

Con este video, los sanjuaninos aportan su granito de arena desde el arte y la comunicación, sumándose a una ola de concientización que crece día a día.

El corto ya circula por Instagram, TikTok y otras plataformas, acompañado por mensajes que promueven escuchar, contener y pedir ayuda a tiempo. Además, se recuerda la importancia de acudir a profesionales de la salud mental, amigos o familiares ante cualquier señal de alerta.

Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, en Argentina podés comunicarte con el 135 (línea gratuita desde Buenos Aires y Gran Buenos Aires) o al 0800 345 1435 desde cualquier parte del país.

Embed - Dany Alvarez on Instagram: "10 de septiembre: Día Mundial de la Prevención al Suicidio. “Aveces el silencio pesa más que las palabras, pedir ayuda es un acto de Valentía” Números de asistencia: 0800-345-1435 (línea gratuita) Video inspirado en la obra original de Marko. . . . . . . . . . . . . #DiaMundialDeLaPrevencionDelSuicidio #PrevencionDelSuicidio #HablarSalvaVidas #TuVidaImporta #Concientizacion #SaludMental #BienestarEmocional #Ayuda #Argentina #SanJuan #viral #fyp"
