Cómo es el Himno a Sarmiento que se canta en todo el país, excepto en San Juan

En su día, cómo es el Himno a Sarmiento que se entona en todo el país y cuál es la letra del que se canta en San Juan.

Este 11 de septiembre, Argentina celebra el Día del Maestro en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento . Como es habitual, en todo el país se realizan actos para recordar al prócer nacido en tierras sanjuaninas. Sin embargo, la marcha que se entona para homenajearlo no es la misma en todo el territorio nacional. Es que San Juan cuenta con su propio Himno Provincial a Sarmiento, mientras que en el resto de las provincias se interpreta el Himno Nacional dedicado al Maestro de América.

Agenda cultural Llega a San Juan el cantautor mendocino Pelo Merelo con su espectáculo poético musical "Canción y Canto"

Aniversario De Sobremesa: 15 años de un programa icónico en la televisión sanjuanina

Cabe destacar que ambos himnos fueron compuestos por diferentes autores. El difundido a nivel nacional fue escrito por Leopoldo Corretjer y creado en 1938, con motivo del cincuentenario de la muerte de Sarmiento.

En tanto que, el himno provincial fue obra de Segundino Navarro y Francisco Colecchia, tras un pedido del Consejo General de Educación de San Juan en la misma época. Cabe destacar que, Navarro estaba casado con una sobrina de Sarmiento, Victorina Lenoir Sarmiento, y que además tuvo una relación muy afectuosa con el prócer. En tanto que, Colecchia, el autor de la música, entre otros cargos, fue director de la Banca de Música de la Policía.

De ese modo, el Himno a Sarmiento de Navarro y Colecchia fue establecido como himno oficial de las escuelas de la provincia por decreto del Gobierno del general Enrique Godoy, sancionado el 27 de agosto de 1904. Sin embargo, en la mayoría de los casos en que el acto oficial que se realiza en San Juan en homenaje al prócer cuenta con la participación de funcionarios nacionales, se decide entonar ambas marchas.

Cómo es el Himno a Sarmiento que se canta en el país

Fue la lucha, tu vida y tu elemento

La fatiga, tu descanso y calma

La niñez, tu ilusión y tu contento

La que al darle el saber, le diste el alma

Fue la lucha, tu vida y tu elemento

La fatiga, tu descanso y calma

La niñez, tu ilusión y tu contento

La que al darle el saber, le diste el alma

Con la luz de tu ingenio iluminaste

La razón en la noche de ignorancia

Por ver grande a tu patria, tú luchaste

Con la espada, con la pluma y la palabra

En su pecho, la niñez de amor un templo

Te ha levantado y en él sigues viviendo

Y al latir, su corazón va repitiendo

Honor y gratitud al gran Sarmiento

Honor y gratitud y gratitud

Gloria y loor, honra sin par

Para el grande, entre los grandes

Padre del aula, Sarmiento inmortal

Gloria y loor, honra sin par

Para el grande, entre los grandes

Padre del aula, Sarmiento inmortal

Gloria y loor, honra sin par...

Embed - Himno a Sarmiento . CANTADO - con letra

Embed - Abel Pintos - Himno a Sarmiento (Video Oficial)

La letra y música del Himno Provincial a Sarmiento

Fue su vida, la lucha incesante

Contra todo poder que avasalla

Y fue siempre en la ruda batalla

El derecho y la Patria su ideal.

El destierro en aislada pobreza,

Es la fragua que al genio rebela

Y el baluarte en que triunfa es la escuela

Contra todas las furias del mal.

Soberbio hijo del Andes

Brilla sobre su cumbre

Y a un mundo dan su lumbre

Los rayos de aquel sol.