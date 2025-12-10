miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Divisas

Estados Unidos recortó la tasa de interérs: ¿Cómo impactará en Argentina?

La Resereva Federal norteamericana resolvió un recorte de la tasa de interés que la ubicará entre el 3.50 y 3.75%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jerome Powell, titular de la FED

Jerome Powell, titular de la FED

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) concluyó este miércoles la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el órgano integrado por los principales responsables de la política monetaria estadounidense, en la que se decidió un nuevo ajuste a la baja de la tasa de interés de referencia.

Lee además
quienes pueden acceder a los prestamos personales de $10.000.000 y cual es la tasa de interes en diciembre
Para tener en cuenta

Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $10.000.000 y cuál es la tasa de interés en diciembre
argentina coloco deuda nueva por 1.000 millones de dolares
Mercado

Argentina colocó deuda nueva por 1.000 millones de dólares

La Fed decidió reducir nuevamente los tipos de interés en un cuarto de punto, sumando así el tercer descenso consecutivo. La medida reflejó posiciones divergentes dentro del organismo: algunos integrantes evaluaron que no correspondía modificar los porcentajes, mientras que otros plantearon la necesidad de un recorte más pronunciado.

Tras esta reducción, la tasa de referencia pasa a ubicarse en el rango de 3,50% a 3,75%. La decisión responde, según explicaron los miembros del FOMC, a los aumentos moderados de la tasa de desempleo y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Desde Research for Traders mencionaron que con este ajuste, los costos de financiamiento alcanzan su nivel más bajo desde 2022. A la vez, apuntaron que el Comité “se mantuvo dividido, con tres miembros votando nuevamente en contra del recorte, algo que no sucedía desde septiembre de 2019″.

“Por su parte, el dot plot confirmó que las proyecciones de la Fed no cambiaron frente a septiembre y continúan contemplando un solo recorte adicional de 25 pb en 2026, previo a la convergencia de la tasa hacia su nivel de largo plazo, cerca del 3%“, sumaron.

Cómo afecta a la Argentina

El recorte aplicado por la Reserva Federal podría beneficiar a la Argentina, que busca comprimir el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos para reingresar a los mercados internacionales de deuda, tras anunciar la emisión de un bono en dólares en el ámbito local por primera vez en casi 8 años.

1) Reducción de la aversión al riesgo. En este contexto, Argentina podría verse beneficiada, ya que la medida impulsa a los inversores a buscar mejores rendimientos fuera de Estados Unidos, lo que favorece a los mercados emergentes.

En consecuencia, tanto bonos como acciones tienden a apreciarse, aunque la reacción de los mercados suele depender del motivo detrás de la decisión y de las expectativas anunciadas. Si bien los activos argentinos responden a factores económicos y políticos internos, un aumento en los flujos de capital internacional puede destinarse a alternativas con calificativo de mayor riesgo.

2) Baja de los costos de financiamiento/endeudamiento. Las tasas establecidas por la Reserva Federal sirven como referencia global para créditos internacionales. Una disminución de estas tasas representa un alivio en el costo de obtener financiamiento y puede facilitar el acceso a divisas, aspecto importante para economías que tienen una gran exposición a la deuda soberana en dólares.

Con políticas de tasas más bajas en la Reserva Federal, los países emergentes ven favorecida su capacidad para reestructurar o refinanciar deudas emitidas en moneda extranjera. Esto llega en un momento clave de la Argentina, que aspira a reinsertarse en el mercado voluntario de deuda en el exterior para cumplir con los vencimientos por más de USD 4.200 millones en enero de 2026.

3) Debilitamiento del dólar. La atracción que ejercen tasas altas en Estados Unidos sobre los capitales internacionales suele apreciarse en un fortalecimiento del dólar. Un recorte en la tasa de referencia generalmente conduce a una moneda estadounidense más débil frente a otras, provocando que los precios internacionales de los productos que Argentina exporta, al denominarse en dólares, tiendan a elevarse.

Los motivos detrás de la decisión de la Fed

“Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. La creación de empleo se ha desacelerado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente hasta septiembre. Los indicadores más recientes son consistentes con esta evolución. La inflación ha aumentado desde principios de año y se mantiene algo elevada”, remarcaron las autoridades del Comité Federal de Mercado Abierto.

De esta manera, la autoridad monetaria estadounidense busca alcanzar el máximo empleo y una dinámica inflacionaria que se acomode en torno al 2% anual a largo plazo. Bajo la óptica de sus integrantes, la incertidumbre sobre las perspectivas económicas “sigue siendo elevada” y los “riesgos a la baja para el empleo aumentaron en los últimos meses”.

Con el propósito de respaldar sus metas y ante el nuevo escenario de riesgos, el Comité resolvió recortar el rango objetivo de la tasa de fondos federales en 0,25 puntos porcentuales, estableciéndolo entre 3,5% y 3,75%. Al definir la magnitud y el momento de futuros movimientos sobre la tasa, la Reserva Federal analizará cuidadosamente la información disponible, los cambios en el panorama económico y la relación de riesgos.

Al mismo tiempo, la definición de la política monetaria se ajustará en función del impacto de los datos recientes en las perspectivas económicas. De esta manera, la Fed anunció que podría modificar el curso de su política si se presentan factores que amenacen alcanzar sus metas. Para ello, tendrán en cuenta numerosos indicadores, entre ellos la situación del mercado laboral, las tendencias inflacionarias, las expectativas respecto a la inflación, así como variables financieras y del entorno internacional.

La decisión de política monetaria contó con el respaldo de Jerome H. Powell (presidente), John C. Williams (vicepresidente), Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Susan M. Collins, Lisa D. Cook, Philip N. Jefferson, Alberto G. Musalem y Christopher J. Waller. En desacuerdo estuvieron Stephen I. Miran, que propuso una baja de medio punto porcentual en el rango objetivo de la tasa de fondos federales, y Austan D. Goolsbee junto a Jeffrey R. Schmid, quienes optaban por dejar sin cambios dicho rango en esta reunión.

Temas
Seguí leyendo

La inflación en CABA vuelve a acelerarse y anticipa una nueva suba del índice nacional

Orrego se reunió con Adorni en la previa del debate por la Ley de Glaciares en el Congreso

Sin foto con María Corina Machado, Milei regresa de Noruega

Congreso: La semana que viene habrá doble sesión para aprobar Presupuesto y otras leyes

Javier Milei busca liberar la compra de tierras para extranjeros

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Orrego, en su segundo cumpleaños como gobernador, con el horizonte en la minería y la energía solar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
renuncio un funcionario del gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil
Fallo

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil

Te Puede Interesar

¿Quién toma las decisiones en Unión de Villa Krause? El misterio de la conducción y los nombres que se escuchan
Movimiento dirigencial

¿Quién toma las decisiones en Unión de Villa Krause? El misterio de la conducción y los nombres que se escuchan

Por Carla Acosta
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas
Contra todo pronóstico

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

El jueves llega templado y sin lluvias a San Juan
Clima

El jueves llega templado y sin lluvias a San Juan

Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos video
Tiempo en Chile

Con qué te vas a encontrar en el mall Vivo Coquimbo: 100 tiendas, pet friendly y promos especiales para sanjuaninos