Sin foto con María Corina Machado, Milei regresa de Noruega

El presidente Javier Milei emprendió su regreso a la Argentina desde Oslo, Noruega, sin lograr el encuentro ni la fotografía esperada con la opositora venezolana María Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Milei, junto con los presidentes de Ecuador (Daniel Noboa), Panamá (José Raúl Mulino Quintero) y Paraguay (Santiago Peña), había viajado al país escandinavo con la intención de obtener una "potente postal" que enviara un mensaje de unión de la derecha latinoamericana.

Pese a que el presidente argentino esperó por varias horas en Oslo, Machado, quien vive en la clandestinidad en su país debido a la persecución política, confirmó que su llegada a la ciudad no se daría a tiempo para la ceremonia. La dirigente opositora demoró su arribo, impidiendo que Milei y sus colegas se llevaran la anhelada imagen con la opositora a Nicolás Maduro.

En lugar de Machado, el premio fue recibido por su hija, Ana Corina Machado (o Ana Corina Sosa), quien fue ovacionada tras leer un discurso con fuertes críticas a la gestión de su coterráneo. Milei, quien asistió a la ceremonia junto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, aplaudió la alocución y se sumó a la ovación de la hija de la dirigente.

Regreso Anticipado y Agenda Cancelada

Aunque se barajó la idea de prolongar la estadía presidencial en Noruega para esperar a Machado, esta posibilidad fue descartada. La delegación optó por dar por finalizado el viaje pasadas las 14.30 (hora de Buenos Aires). Fuentes de Presidencia justificaron el retorno anticipado señalando que, ante la incertidumbre sobre el horario de llegada de la galardonada, decidieron "dejar ese espacio protagónico para ella".

El objetivo principal del viaje era el encuentro con Machado, pero Milei también había programado una agenda más amplia que incluía bilaterales con el Rey Harald V y el Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, encuentros destinados a profundizar lazos comerciales y avanzar en una agenda internacional común. Sin embargo, ninguno de estos compromisos se concretó. Desde la Casa Rosada, los equipos de comunicación indicaron que la cancelación de las cumbres se debía a "una cuestión de agenda", sin brindar mayores detalles.

Enfoque en la Reforma Laboral

Tras los cambios de planes en Europa, está previsto que el presidente Milei llegue al país el jueves por la mañana para concentrarse en ultimar los detalles de la reforma laboral. Se espera que el mandatario inicie una jornada de más de 16 horas de trabajo en la Quinta presidencial de Olivos, dedicada al avistaje final del proyecto.

El texto de la reforma laboral aún no fue publicado al cierre de la nota, y su desarrollo ha generado fricciones con la CGT debido a la filtración de diferentes proyectos. Uno de los puntos más conflictivos es un artículo que busca eliminar la cuota sindical, una contribución obligatoria que consolida la supervivencia económica de los sindicatos. Aunque algunos funcionarios aseguran que el artículo no formará parte del texto final, otros insisten en impulsarlo, en particular el ministro de Desregulación, Federico Sturzzegener. Esta proliferación de versiones ha resquebrajado los puentes con la CGT, que ya ha advertido sobre un plan de acción contra el gobierno. Ante este escenario, se espera que Milei "baje el martillo" para definir la postura final de su gestión respecto a la legislación laboral.