Adorni echó a su segundo en la Jefatura de Gabinete, y nombró a una mujer del "círculo rojo"

A un mes de su asunción, Manuel Adorni decidió desplazar al hasta entonces vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi, y disolver la dependencia que ocupaba. La decisión se tomó luego de una serie de conversaciones que culminaron en una última reunión en la que no se logró un acuerdo para su permanencia, a pesar de que Rolandi esbozó algunas contraofertas. Rolandi, un ingeniero industrial, había llegado a la función pública en diciembre de 2023 de la mano de Nicolás Posse, con quien mantiene un vínculo de amistad.

Aunque su perfil técnico había torcido la voluntad del presidente Javier Milei para sostenerlo tras la salida de Posse, a pedido de Guillermo Francos, fuentes señalaron que el mandatario había acumulado malestar con Rolandi debido a su persistente relación personal con el exjefe de Gabinete.

Con la marginación de Posse a fines de mayo de 2024, Rolandi había sido ascendido por Francos de secretario Ejecutivo de Gobierno a Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva. No obstante, a principios de este año, Rolandi había sido marginado de las reuniones de equipo y expulsado del grupo de WhatsApp correspondiente, incluso viéndose obligado a mudar sus oficinas fuera de Balcarce 50 tras ser blanco de sospechas de filtración a la prensa. Junto a Rolandi, también dejará su cargo el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura, Nicolás Germán.

Aimé Vázquez: ascenso formal

Con la marginación de Rolandi y la idea de Adorni de acomodar las vacantes con funcionarios de su entorno, el ministro coordinador nombrará a Aimé “Meme” Vázquez como su jefa de Gabinete. Vázquez es descrita como la mano derecha y segunda de Adorni, a quien ya asesoró durante su paso por la Vocería Presidencial.

El ascenso de "Meme" Vázquez se oficializará luego de la firma del decreto que creará la nueva estructura del área. Según el organigrama previsto, Vázquez tendrá bajo su órbita seis secretarías: Prensa y Comunicación (con Javier Lanari), Ambiente y Turismo (con Daniel Scioli), la Ejecutiva, Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Innovación, Ciencia y Tecnología, y Asuntos Estratégicos, además de la subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.

Perfil de "Meme" Vázquez: Experiencia técnica y redes de poder

Aimé Ayelén Vázquez, nacida en 1984, es una consultora y licenciada en Ciencia Política de la UBA. Complementó su formación con estudios en ciencias aplicadas de FH Joanneum de Austria, y una Maestría en Dirección de Empresas y un programa de Gobernabilidad y Gerencia Pública en la Universidad de San Andrés, cursados en 2013.

Su carrera en la función pública se desarrolló durante una década en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), desde 2011 hasta 2021. Allí trabajó en diversos ministerios, incluyendo Educación, y recaló en la parte de comunicación de la vicejefatura a cargo de Diego Santilli. Cuando se estaban conformando los equipos de gestión del gobierno de Javier Milei, Vázquez fue recomendada por "alguien de peso" del GCBA.

Antes de su designación formal inminente, Vázquez se movía por la Secretaría de Comunicación y Medios sin un puesto oficial, siempre acompañando a Adorni. En la Casa Rosada, era señalada únicamente como una asesora especializada en comunicación. Este manejo informal es similar al de otros cuadros cercanos al gobierno: Vázquez fundó, junto a su esposo en 2023, una consultora de comunicación llamada Magma Sinergia SRL, que brinda servicios de marketing, desarrollo de software y telecomunicaciones. Quienes la conocieron en el Estado consideraban "poco ético" que brindara servicios de consultoría en comunicación mientras trabajaba en la Secretaría de Medios, razón por la cual calificaban como "lógico" que nunca hubiera sido designada formalmente hasta ahora.

El lazo con Rocca

Uno de los puntos más relevantes del perfil de Aimé Vázquez son sus redes de influencia. La funcionaria está casada con el hijo de Luis Betnaza.

Su suegro, Luis Betnaza, fue durante décadas el principal operador de Paolo Rocca en Techint, una de las corporaciones más poderosas de Argentina. Esta conexión dota a Vázquez de un suegro poderoso y acumula decisiones y conexiones en el sector.

Este lazo con el GCBA y el Estado nacional se extiende a su esposo, quien fue vicepresidente del fideicomiso del autódromo Gálvez. Además, fuentes aseguran que la llegada de Guillermo Feito, el actual titular de la ex-Télam (Apesau) y sin experiencia para el cargo, se debe exclusivamente a la influencia de Vázquez y Betnaza.

El ascenso de Aimé Vázquez representa la consolidación de los equipos de Adorni y la inyección de cuadros con experiencia en el GCBA y fuertes conexiones con el establishment empresarial. Es un movimiento que subraya la intención del ministro coordinador de "completar las vacantes y casilleros del organigrama con funcionarios de su entorno".