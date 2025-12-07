domingo 7 de diciembre 2025

Video

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000

Con la temporada 2025-2026 oficialmente habilitada, el parador del Río San Juan volvió a reunir a cientos de familias que buscan una escapada económica entre Ullum y Zonda. En un recorrido de Tiempo de San Juan, los visitantes contaron cuánto gastan para disfrutar la tarde.

Por David Cortez Vega
image

Mientras la provincia empieza a vivir los primeros días del calor intenso, el parador del Río San Juan en calle Las Moras -habilitado desde el viernes 14 de noviembre- volvió a convertirse en uno de los puntos más concurridos por las familias. Tiempo de San Juan recorrió el popular balneario y dialogó con quienes eligieron pasar allí el primer fin de semana de la temporada 2025-2026.

Bárbara llegó desde La Bebida con toda su familia para festejar el cumpleaños de su hermano. Entre risas, contó que decidieron instalarse a la sombra para compartir un asado y capear el calor. “Traímos 70 mil pesos nada más en asado, más el combustible y las bebidas, arriba de 100.000 pesos”, comentó. Era la primera vez que visitaba el lugar esta temporada y aseguró que no será la única.

Desde Pocito, Matías decidió aprovechar el día libre para disfrutar con su hijo Teo: “A disfrutar la tarde con él”. Mientras disfrutaba de un receso laboral, afirmó que el gasto de la salida fue cercana a los $15.000. Además, aseguró que piensa volver varias veces: “No será la única vez que vendré”.

El movimiento también favoreció a los vendedores. Ezequiel, conocido como el dueño de Los Churros del Eze, contó que el arranque de temporada fue más que alentador. “En los primeros días, espectacular. Cuesta en la semana, más que nada estamos los fines de semana, pero la gente contenta con el churro rico que traemos”, expresó.

Lleva casi un mes trabajando en la zona y sobre los precios dijo que la media docena está a $4.500, la docena a $8.000 y $1.000 cada uno. Por último, aseguró: “Si quieren un churro bueno, acá estamos. La gente nos espera”.

Los servicios, el alerta por el caudal del río y el promedio de asistencia

Para llegar al parador desde el Gran San Juan por Ruta Provincial 12, es necesario pasar la rotonda que divide el camino hacia el dique Punta Negra y continuar hacia el Norte por calle Fray Justo Santa María de Oro.

Tras cruzar el puente y las letras corpóreas que marcan el límite entre Zonda y Ullum, se avanza 500 metros más hasta la huella que conduce al río. El punto de referencia más claro es un cartel azul que indica: “Museo Jesuita 5 kilómetros. 273 años de historia”.

El balneario cuenta con distintos sectores: algunos visitantes prefieren quedarse en las áreas arboladas de los primeros tramos, mientras que otros avanzan hasta “la playa”, donde se ubican los gazebos de Seguridad Náutica, la Policía y Bomberos.

image

La zona está habilitada desde las 11:30 hasta las 20 durante toda la temporada. Además, se colocaron baños químicos -entre 7 y 8 por sector- con personal encargado de mantenerlos limpios. También hay basureros distribuidos a lo largo del parador. Según el caudal del río, los guardavidas recorren el balneario para alertar sobre los peligros y reforzar las medidas de prevención.

