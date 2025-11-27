jueves 27 de noviembre 2025

Espacios verdes

La planta perfecta para el verano: refresca tu terraza y se convierte en un cerco natural

Una trepadora que refresca, atrae polinizadores y convierte cualquier estructura en un oasis natural. Mirá cómo hacer tu pergola en San Juan para ganarle a la llegada del calor.

Por Irene Toledo
glicina-pergola-jardines.jpg

Una planta puede cambiarlo todo, en pleno verano, cuando las terrazas y balcones se convierten en los rincones más buscados de la casa. La glicina, también conocida como wisteria, viene ganando terreno como la opción favorita para quienes buscan sombra natural, frescura y un toque decorativo que enamora a primera vista.

Esta trepadora sorprende por su crecimiento vigoroso durante los meses cálidos y por su capacidad para cubrir estructuras sin demasiado esfuerzo. Sus flores colgantes, de tonos lilas o rosados, desprenden un perfume suave que transforma cualquier espacio en un rincón cálido y relajante, ideal para bajar un cambio después de un día de calor sanjuanino.

Por qué la glicina refresca terrazas y balcones

wisteria-lila-plantas-jardineria.jpg

La glicina actúa como un verdadero aire acondicionado natural gracias a la evapotranspiración, un proceso que libera humedad y ayuda a reducir la temperatura del ambiente. Por eso, además de darle sombra a pérgolas, rejas o barandas, baja varios grados la sensación térmica en espacios exteriores.

A esto se suma su enorme aporte estético: sus racimos florales, que se intensifican en primavera y verano, llenan de color y perfume cualquier estructura que cubran.

Su crecimiento también la convierte en un cerco natural ideal para quienes buscan privacidad sin apelar a materiales artificiales. Con buena luz solar, puede estirarse varios metros en una sola temporada. Y como bonus ecológico, se convierte en un imán para abejas, mariposas y polinizadores, esenciales para mantener la biodiversidad urbana.

Cómo cuidarla para convertirla en pérgola o cerco natural

Para aprovechar todo su potencial, especialistas de la Royal Horticultural Society recomiendan algunos cuidados simples:

  • Guiar las ramas jóvenes hacia la estructura deseada, ya que su crecimiento en espiral necesita soporte firme.

  • Usar ataduras suaves, que no dañen el tallo.

  • Poda ligera en verano para fortalecer las ramas principales.

  • Riego regular, sin encharcar: la glicina necesita humedad, pero también un buen drenaje.

  • Fertilización moderada a comienzos del verano para estimular crecimiento y floración.

En terrazas o balcones pequeños también puede cultivarse en macetas profundas, siempre que permitan el desarrollo de sus raíces leñosas.

Con todas estas cualidades —sombra, perfume, frescura y un impacto visual único— la glicina se convirtió en una de las plantas tendencia para darle vida a los espacios exteriores. Una opción ideal para transformar cualquier terraza simple en un refugio natural lleno de encanto.

