La planta perfecta para el verano: refresca tu terraza y se convierte en un cerco natural

Una planta puede cambiarlo todo, en pleno verano, cuando las terrazas y balcones se convierten en los rincones más buscados de la casa. La glicina, también conocida como wisteria, viene ganando terreno como la opción favorita para quienes buscan sombra natural, frescura y un toque decorativo que enamora a primera vista.
Esta trepadora sorprende por su crecimiento vigoroso durante los meses cálidos y por su capacidad para cubrir estructuras sin demasiado esfuerzo. Sus flores colgantes, de tonos lilas o rosados, desprenden un perfume suave que transforma cualquier espacio en un rincón cálido y relajante, ideal para bajar un cambio después de un día de calor sanjuanino.
Por qué la glicina refresca terrazas y balcones
La glicina actúa como un verdadero aire acondicionado natural gracias a la evapotranspiración, un proceso que libera humedad y ayuda a reducir la temperatura del ambiente. Por eso, además de darle sombra a pérgolas, rejas o barandas, baja varios grados la sensación térmica en espacios exteriores.
A esto se suma su enorme aporte estético: sus racimos florales, que se intensifican en primavera y verano, llenan de color y perfume cualquier estructura que cubran.
Su crecimiento también la convierte en un cerco natural ideal para quienes buscan privacidad sin apelar a materiales artificiales. Con buena luz solar, puede estirarse varios metros en una sola temporada. Y como bonus ecológico, se convierte en un imán para abejas, mariposas y polinizadores, esenciales para mantener la biodiversidad urbana.
Cómo cuidarla para convertirla en pérgola o cerco natural
Guiar las ramas jóvenes hacia la estructura deseada, ya que su crecimiento en espiral necesita soporte firme.
Usar ataduras suaves, que no dañen el tallo.
Poda ligera en verano para fortalecer las ramas principales.
Riego regular, sin encharcar: la glicina necesita humedad, pero también un buen drenaje.
Fertilización moderada a comienzos del verano para estimular crecimiento y floración.
En terrazas o balcones pequeños también puede cultivarse en macetas profundas, siempre que permitan el desarrollo de sus raíces leñosas.
Con todas estas cualidades —sombra, perfume, frescura y un impacto visual único— la glicina se convirtió en una de las plantas tendencia para darle vida a los espacios exteriores. Una opción ideal para transformar cualquier terraza simple en un refugio natural lleno de encanto.