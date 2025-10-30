Noviembre, el mes ideal para sembrar estas 3 plantas y llenar tu patio de verano de frutas en 2026

Con la llegada de noviembre, el clima cálido y los días más largos ofrecen condiciones perfectas para sembrar plantas frutales. Ya sea que tengas un patio, terraza o balcón soleado, este es el momento ideal para iniciar un huerto casero y asegurarte frutas frescas para el verano 2026.
Te presentamos tres opciones fáciles de cultivar, ideales para principiantes y con resultados rápidos y deliciosos.
1. Frutilla: dulce, aromática y de rápido crecimiento
La frutilla es una de las frutas más buscadas del verano. Con cuidados básicos, puede dar sus primeros frutos en apenas tres meses.
Cómo sembrarla: utilizá semillas o plantines y plantalos en macetas con tierra fértil y buen drenaje.
Cuidados: requiere al menos 6 horas de sol diario y riegos regulares sin encharcar.
Tip: retirando las flores marchitas, estimulás la producción de nuevas frutas.
La frutilla aporta frescura y color al verano (Foto: Pixabay).
2. Melón: ideal para el calor
El melón se adapta muy bien a altas temperaturas y sol intenso. Sus flores también atraen polinizadores, favoreciendo la producción natural de frutos.
Cómo sembrarlo: plantá las semillas directamente en tierra o en macetas grandes, dejando espacio para que las ramas crezcan.
Cuidados: necesita suelo húmedo, rico en materia orgánica, y riego constante, especialmente en días secos.
Tip: colocá una base bajo cada fruto para evitar que toque directamente el suelo y prevenir hongos.
El melón es perfecto para quienes buscan frutos jugosos y dulces (Foto: UNSE).
3. Tomate cherry: compacto y muy productivo
El tomate cherry es ideal para espacios reducidos y produce abundantes frutos en poco tiempo, además de darle color y vida a cualquier rincón del patio.
Cómo sembrarlo: colocá las semillas a poca profundidad en tierra húmeda y fértil.
Cuidados: necesita sol directo y tutorado (una varilla o guía que sostenga el tallo).
Tip: podá las ramas inferiores para mejorar la ventilación y prevenir enfermedades.
El tomate cherry se adapta a macetas y jardineras (Imagen ilustrativa IA Gemini).
Leé más: Tintes naturales: las mejores plantas para cubrir canas y dar color al cabello
Disfrutá de un verano con cosecha propia
Sembrar en noviembre permite que las plantas crezcan fuertes y estén listas para dar frutos durante el verano. Con frutillas, melones y tomates cherry, tu patio se llenará de color, aromas y sabores naturales. Cultivar tus propias frutas también es una forma económica, sostenible y muy gratificante de aprovechar la temporada estival.