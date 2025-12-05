Tras el anuncio de la colocación de un nuevo bono, baja el dólar y el mercado repunta

El dólar oficial sufre una leve caída de su valor después de que se anunciase el bono que Argentina pondrá en el mercado.

El ministro Luis Caputo anunció en la mañana de este viernes la colocación de un bono en dólares para refinanciar la deuda para anticiparse a la apertura de los mercados. Por ahora, los activos argentinos reaccionan positivamente a la noticia: baja el dólar, suben los bonos y acciones y el riesgo país retrocede un peldaño.

Caputo anunció que la Argentina vuelve al mercado de deuda con "un bono a 4 años, a noviembre de 2029", el cual tendrá un cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales y se emitirá bajo ley local.

El tipo de cambio minorista en el Banco Nación cotiza a $ 1.465, cinco pesos menos que en el cierre del jueves. También van a la baja los dólares financieros: el MEP cae 0,4%, a $ 1.464 y el contado con liqui 0,5%, a $ 1.504. El blue baja cinco pesos a $ 1.425 y sigue siendo el más bajo del mercado.

Del lado de los bonos, los títulos emitidos en dólares bajo ley extrajera promedian un alza del 1%, lo que comprime el riesgo país a 613 puntos básicos.

En la bolsa porteña, el Merval sube 1% en la versión en pesos y 1,4% en dólares. En Nueva York casi todos los ADR van al alza, liderados por Edenor con el 5%.

"Los bonos soberanos en moneda dura registran un leve repunte, lo que sugiere un impacto positivo en el mercado por la noticia. Sin embargo, este repunte, desde los valores actuales, no es para nada comparable con el que se observó en septiembre/octubre tras el anuncio del apoyo de Bessent", indicaron desde el Research de Adcap Grupo Financiero, en referencia a la movida del gobierno de Estados Unidos en favor de Javier Milei en la previa a la elección de octubre.

"Existe mucha especulación en torno al tamaño de la nueva emisión. Creemos que el Gobierno optará por una emisión de tamaño considerable antes que una colocación excesivamente ajustada en términos de rendimiento, especialmente porque la alternativa del repo podría no resultar tan económica", añadieron.

El "repo" es el préstamos que el gobierno está negociando con un grupo de bancos internacionales, que según contó Caputo le ofrecieron al menos US$ 7.000 millones. Hasta ahora no definieron cuáles son las condiciones de ese financiamiento ni cuánto tomará el gobierno de ese monto.

FUENTE: Clarín