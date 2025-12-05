viernes 5 de diciembre 2025

Producción local

Innovación en San Juan: conocé cómo funciona el "laboratorio de la miel"

La Dirección de Desarrollo Agropecuario cedió en comodato un equipamiento único para apoyar enseñanza apícola.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Ministerio de Producción entregó en comodato el laboratorio apícola a la Escuela de Enología.

La Dirección de Desarrollo Agropecuario cedió en comodato a la Escuela de Enología, un equipamiento único para apoyar la formación práctica de los estudiantes y potenciar la enseñanza apícola en la provincia, se trata del “laboratorio de la miel”. La unidad ya está instalada en el campus y permitirá realizar prácticas reales de apicultura.

“En un acto que refuerza el vínculo entre la educación y la producción, el Área Apícola del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación hizo entrega formal de una sala móvil de extracción de miel a la Escuela de Enología. La acción se realizó de manera conjunta con el Ministerio de Educación, alineada con la política de trabajo colaborativo impulsada por el Gobierno provincial”, informaron al respecto desde el Ministerio de Producción.

El equipamiento fue instalado frente al aula de Apicultura, donde servirá como un laboratorio práctico para que los estudiantes aprendan y realicen todas las etapas del proceso de extracción de miel en condiciones reales. La formalización de la cesión se realizará mediante un contrato de comodato, que establece un marco administrativo claro para el uso y mantenimiento de la sala.

"Esta iniciativa refleja el compromiso permanente del Área Apícola en apoyar, no solo a los productores, sino también a las instituciones educativas, fortaleciendo la formación de futuros profesionales del sector", indicaron desde el organismo.

Y agregaron que, "con herramientas como esta, se promueve un desarrollo sostenible de la apicultura provincial y se mejora la calidad de la enseñanza técnica, en sintonía con los lineamientos de gestión del Gobierno provincial".

