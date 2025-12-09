El oficialismo excluyó a OSSE de la Emergencia Hídrica y logró un posible acuerdo en Diputados

Si bien todo indicaba que la prórroga de la Emergencia Hídrica iba a quedar para otra sesión, este martes el oficialismo ingresó un nuevo proyecto que excluyó a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) de las facultades para hacer compras de contratación directa, tal como lo habían señalado algunos diputados opositores. En cambio, solo facultan al Departamento de Hidráulica “a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los servicios que presta”. Con esta modificación, el Gobierno provincial logró un posible acuerdo para la aprobación de la ley el próximo jueves.

La Emergencia Hídrica fue una de las emergencias más resistidas en la Legislatura provincial. En un primer lugar, no se pudo aprobar con el resto de las emergencias, en la décimo segunda sesión ordinaria; y luego quisieron tratarla sobre tablas en la décimo tercera, pero varios sectores como el bloquismo y el peronismo pidieron que volviera a comisión. De esta manera, el diputado libertario Fernando Patinella mocionó para que volviera nuevamente a comisión y, además, se aprobó una moción de preferencia para que el proyecto se tratase este jueves 11 de noviembre.

El punto que generó discordia entre los principales opositores no era la Emergencia Hídrica en sí, sino que dentro de la ley se facultaba a OSSE a “a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, pudiendo disponer restricciones, priorizaciones de uso, contratación directa de obras y servicios indispensables, reasignación de recursos y ejecución de planes de contingencia para el abastecimiento alternativo de agua”. Según objetó el legislador giojista Mario Herrero, OSSE tiene capacidad de realizar compras y contrataciones directas con solo la autorización del Gobierno provincial, ya que es este quien da el OK para habilitar estos procedimientos.

Al parecer, el Gobierno provincial oyó las propuestas y cambió casi en su totalidad el proyecto. Mantiene la emergencia hídrica, pero cambia ahora el artículo 6º de la ley, facultando solamente a Hidráulica “a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los servicios que presta, pudiendo disponer restricciones, priorizaciones de uso, contratación directa sin límite según la fuente que corresponda aplicar, para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de las obras necesarias, y la reasignación de recursos y ejecución de planes de contingencia”.

El cambio es sustancial, puesto que antes Hidráulica estaba habilitado para hacer algunos procedimientos, pero no todo lo necesario para aguantar la temporada de verano. Con este viraje, el oficialismo provincial se aseguró la aprobación este jueves, debido a que obtuvo del apoyo del giojismo y del bloquismo.

El pedido de los productores

La semana pasada, miembros de diversas cámaras de productores se reunieron con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, presidida por el bloquista Luis Rueda, para expresar su preocupación ante la falta de coordinación y de avances en soluciones estructurales. Allí entregaron una nota dirigida a los diputados Rueda y Franco Aranda, en la que solicitaron una convocatoria formal para exponer en comisión, su inclusión en la discusión pre-parlamentaria sobre la ampliación o prórroga de la emergencia hídrica, la elaboración de un Plan de Necesidades consensuado que priorice obras y modernización del riego, y que el Poder Legislativo requiera un informe detallado sobre el presupuesto del Departamento de Hidráulica correspondiente a 2025 y su ejecución por partidas y obras.