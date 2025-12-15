lunes 15 de diciembre 2025

Sin escrúpulos

¡Con el pichichu no!: robó un caniche y cuando lo rodearon amenazó con matarlo para que lo dejaran huir

El ladrón tiene antecedentes y atacaba en complicidad con dos menores, quienes también fueron detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Robó un caniche y amenazó con matarlo cuando la Policía lo rodeó.

Tras verse rodeado por la Policía, un delincuente amenazó con asfixiar un pequeño perro caniche que había sustraído un rato antes junto con varias herramientas de una propiedad del barrio Ñú Porá, en la zona metropolitana de Posadas. Finalmente, los policías lograron rescatar al animal y detener al joven, que cuenta con numerosos antecedentes por robos y hurtos.

El hecho ocurrió este fin de semana cuando un hombre que reside en la intersección de las calles Cataratas del Iguazú y Guembé, sorprendió a varios ladrones dentro de su casa.

La víctima se trabó en lucha con uno de ellos, que sacó un cuchillo de entre sus ropas e intentó apuñalarlo mientras sus tres cómplices escapaban llevándose una desmalezadora a combustión, una mochila, una llave inglesa y el pequeño animal.

Cuando intentaba retener al delincuente, el dueño de casa sufrió un corte en uno de sus antebrazos, situación que fue aprovechada por Luciano Alberto Verón (18), alias “Coco”, para escapar en medio de los pedidos de ayuda de los vecinos.

Un llamado al 911 disparó un inmediato operativo policial con la participación de la Seccional 14 e integrantes del Comando Táctico Especial Fátima. Los agentes armaron un anillo en la zona y no tardaron en localizar a los sospechosos cuando se ocultaban en una casa.

Para evitar su detención, Verón se atrincheró y durante varios minutos amenazó a los agentes con asfixiar al pequeño caniche si persistían en su intento por detenerlo.

Ante la intransigencia del ladrón, los policías actuaron en forma sorpresiva y evitaron que lastimara al animal.

Con los datos aportados por la víctima también se logró detener a los tres cómplices de “Coco”. Se trata de dos adolescentes de quince años y un chico de sólo doce.

El mayor, que lideraba la banda, quedó alojado en la Seccional 14 a disposición de la Justicia, mientras que los menores fueron entregados al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Ce.Mo.AS).

Al momento de ser capturado por la Policía, Verón ya no tenía en su poder el cuchillo con el que lesionó al dueño de casa y tampoco se logró recuperar la llave inglesa que sustrajeron.

Siguiendo las directivas del Juzgado de Instrucción, los policías reintegraron la desmalezadora y la mascota familiar al denunciante, que recibió atención médica ambulatoria por el corte en el antebrazo.

FUENTE: Clarín

