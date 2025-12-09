martes 9 de diciembre 2025

Educación

Conocé la historia de la Industrial, la primera escuela técnica de San Juan, en su 154 aniversario

La creación del establecimiento que sirvió de base para la creación de la Universidad Nacional de San Juan, surgió por las ideas y el accionar de Domingo Faustino Sarmiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La historia de la Escuela de Industrial, un sueño de Sarmiento que se transformó en la primera escuela técnica de San Juan.

Este martes 9 de diciembre, la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, fundada en 1871 y considerada la primera institución técnica de San Juan, cumple 154 años. La institución nació como parte del proyecto de modernización de Sarmiento. Con más de un siglo y medio de historia, su crecimiento académico y su aporte al sistema universitario provincial la convirtieron en un faro educativo que aún hoy forma a generaciones de técnicos y futuros profesionales.

El surgimiento de la Escuela Industrial está profundamente ligado a las ideas de Domingo Faustino Sarmiento, quien imaginó un país moderno, impulsado por instituciones educativas, científicas y técnicas capaces de acompañar el progreso. Para él, la minería sanjuanina debía ser mucho más que una actividad extractiva: era el motor para desarrollar la agricultura, la industria, el comercio y hasta poblar los territorios vacíos. Esa visión integral marcó el nacimiento de la escuela que sería semilla de la formación técnica en la provincia.

En este contexto, en 1871 se creó el Departamento de Minas, anexo al Colegio Nacional de San Juan. Ese hito se considera la fecha fundacional de la institución, que en sus primeros años otorgaba el título de Ingeniero. Dos años después, en 1873, la Escuela de Minas se independizó del Colegio Nacional y comenzó un largo camino ocupando distintas sedes, sin edificio propio, aunque con un cuerpo docente que logró formar profesionales reconocidos tanto en el ámbito estatal como en el privado.

Fue a partir de 1931, que el establecimiento incorporó la Escuela de Artes y Oficios y comenzó a aplicar el Plan de Estudios de las Escuelas Técnicas Nacionales. Poco después, en 1936, adoptó el prestigioso Plan de la Escuela Otto Krause, ampliando especialidades y convirtiéndose en un Instituto de Enseñanza Media.

Con la creación de la Universidad Nacional de Cuyo en 1939, la Escuela de Minas e Industrial de San Juan pasó a integrarse a la nueva casa de altos estudios, formando técnicos en química, construcción, minería, vial y mecánica. Estas especialidades se mantuvieron hasta 1975, año en que la institución ya se encontraba bajo la órbita de la Universidad Nacional de San Juan. En ese mismo período, recibió oficialmente el nombre de Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, en reconocimiento a su impulsor.

El terremoto de 1944, que destruyó el 80% de las construcciones de la ciudad, afectó también las instalaciones de la escuela. Sin embargo, la comunidad educativa sostuvo su actividad con un fuerte espíritu institucional, lo que permitió que, casi nueve décadas después de su creación, finalmente comenzara la construcción de su edificio propio. En 1963 se inauguró el primer pabellón de aulas y laboratorios; en 1969, el segundo; y en 1975, bajo dependencia de la UNSJ, el tercero, que es el que permanece vigente.

image
lumnos en clase pr&aacute;ctica de carpinter&iacute;a, en los talleres del establecimiento de la Escuela Industrial, en 1972.

lumnos en clase práctica de carpintería, en los talleres del establecimiento de la Escuela Industrial, en 1972.

De la centenaria tradición a la modernidad

Cuando la escuela cumplió sus primeros 100 años, atravesó una etapa de gran florecimiento: la calidad académica de sus egresados fue reconocida tanto en la provincia como en el país y en el exterior, donde muchos técnicos desarrollaron sus carreras.

En 1973, con la creación de la Universidad Nacional de San Juan, la institución pasó formalmente a depender de esta casa de estudios, manteniendo su identidad técnica incluso durante la vigencia de la Ley Federal de Educación, etapa en la que muchas escuelas del país vieron modificada su estructura curricular.

Actualmente, la escuela ofrece un ciclo básico de tres años y ocho trayectos técnicos que comienzan desde el cuarto año. Los títulos permiten a los jóvenes acceder a oportunidades laborales concretas o continuar estudios universitarios con una formación sólida e integral.

* Con información de la Escuela Industrial, en su página oficial

