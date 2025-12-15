Dos jóvenes de 16 y 19, los presuntos sicarios que mataron a una mujer frente a su hijo

Dos jóvenes, de 16 y 19 años, fueron detenidos como sospechosos del asesinato de Aylen Valdez, ocurrido en la zona sur del Gran Buenos Aires. La víctima fue atacada a tiros mientras sostenía a su hijo de dos años, quien resultó ileso gracias a los esfuerzos de su madre por protegerlo durante el violento ataque. Este trágico hecho generó conmoción en la comunidad.

La policía logró identificar y arrestar a los sospechosos gracias a la revisión de cámaras de seguridad y testimonios de testigos. Las imágenes mostraron a los presuntos sicarios merodeando la zona minutos antes del ataque. Uno de ellos fue detenido en una vivienda cercana, mientras que el otro fue localizado en su hogar, a solo siete cuadras del lugar del crimen.

En el allanamiento realizado por las autoridades, se confiscó una pistola calibre 9 milímetros, que se presume fue utilizada en el ataque. Debido a la edad del menor de los detenidos, el caso ha sido derivado a la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, donde se llevará a cabo la investigación correspondiente.

El novio de Aylen Valdez también fue gravemente herido en el ataque y se encuentra en estado crítico. Las autoridades están investigando el crimen como un posible ajuste de cuentas, y se espera que se tomen medidas adicionales para garantizar la seguridad en la zona tras este violento episodio.