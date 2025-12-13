Un empleado municipal mató a un hombre en situación de calle con una pala mecánica

Un empleado municipal de la ciudad de Oliva , en Córdoba , fue imputado por homicidio culposo agravado tras la muerte de un hombre de 48 años que vivía en situación de calle y cuyo cuerpo fue hallado en el basural de la localidad. El hecho ocurrió cuando el imputado se encontraba trabajando con una pala mecánica y aplastó a la víctma causándole el deceso.

La acusación recayó en las últimas horas sobre J.C.R.C. , cuando la Fiscalía formalizó la imputación tras haber analizado las pruebas y testimonios claves sobre el hecho, ocurrido meses atrás según contó ElDoce.

El caso tomó relevancia cuando la familia del fallecido, conocido como Deolindo Gómez, hizo un reclamo frente a la demora en el avance de la investigación. La última vez que lo vieron con vida fue a mediados de mayo, según explicaron sus hijos. En aquel entonces se llevó a cabo un operativo para encontrarlo con la intervención de Bomberos Voluntarios y la Policía de Córdoba, a través de un dispositivo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad. Finalmente, el 31 de mayo, el cuerpo de Gómez apareció entre montículos de basura en las instalaciones del basural municipal, lo que dio inicio a una indagatoria exhaustiva por parte de la fiscalía.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal explicaron que el hombre permanecía en situación de calle y frecuentaba el predio donde se produjo el siniestro. La hipótesis sostenida por la acusación apunta a que pudo haber estado en una zona de escasa visibilidad cuando el operador ejecutó una maniobra con la maquinaria pesada. Los informes periciales incorporados al expediente sugirieron que, en ese momento, no se observaron medidas de resguardo suficientes ni protocolos que pudieran evitar el accidente, por lo que intentan determinar si fue de manera negligente. Para la fiscalía, el accionar del empleado constituye un homicidio culposo agravado por el uso de vehículo automotor y por haber ocurrido en un espacio de riesgo laboral.

El expediente judicial aguarda ahora la declaración del acusado, quien deberá comparecer ante la jueza Mónica Biandrate.