sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Córdoba

Un empleado municipal mató a un hombre en situación de calle con una pala mecánica

El cuerpo de la víctima fue hallado en un predio municipal. El acusado quedó imputado por el delito de homicidio culposo agravado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un empleado municipal de la ciudad de Oliva, en Córdoba, fue imputado por homicidio culposo agravado tras la muerte de un hombre de 48 años que vivía en situación de calle y cuyo cuerpo fue hallado en el basural de la localidad. El hecho ocurrió cuando el imputado se encontraba trabajando con una pala mecánica y aplastó a la víctma causándole el deceso.

Lee además
una nina se encadeno para impedir que interrumpan su embarazo
Grave hecho

Una niña se encadenó para impedir que interrumpan su embarazo
cristina kirchner compartio la historia del tomate peronista, con un ejemplar que llego a san jose 1111
En las redes

Cristina Kirchner compartió la historia del "tomate peronista", con un ejemplar que llegó a San José 1111

La acusación recayó en las últimas horas sobre J.C.R.C., cuando la Fiscalía formalizó la imputación tras haber analizado las pruebas y testimonios claves sobre el hecho, ocurrido meses atrás según contó ElDoce.

El caso tomó relevancia cuando la familia del fallecido, conocido como Deolindo Gómez, hizo un reclamo frente a la demora en el avance de la investigación. La última vez que lo vieron con vida fue a mediados de mayo, según explicaron sus hijos. En aquel entonces se llevó a cabo un operativo para encontrarlo con la intervención de Bomberos Voluntarios y la Policía de Córdoba, a través de un dispositivo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad. Finalmente, el 31 de mayo, el cuerpo de Gómez apareció entre montículos de basura en las instalaciones del basural municipal, lo que dio inicio a una indagatoria exhaustiva por parte de la fiscalía.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal explicaron que el hombre permanecía en situación de calle y frecuentaba el predio donde se produjo el siniestro. La hipótesis sostenida por la acusación apunta a que pudo haber estado en una zona de escasa visibilidad cuando el operador ejecutó una maniobra con la maquinaria pesada. Los informes periciales incorporados al expediente sugirieron que, en ese momento, no se observaron medidas de resguardo suficientes ni protocolos que pudieran evitar el accidente, por lo que intentan determinar si fue de manera negligente. Para la fiscalía, el accionar del empleado constituye un homicidio culposo agravado por el uso de vehículo automotor y por haber ocurrido en un espacio de riesgo laboral.

El expediente judicial aguarda ahora la declaración del acusado, quien deberá comparecer ante la jueza Mónica Biandrate.

Temas
Seguí leyendo

Afirman que el gobierno de Milei apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Se sometió a una operación para mejorar un calambre y ahora no puede caminar

ANMAT y SENASA alertaron por la detección de una bacteria en un queso de consumo masivo

La DGI llevó a la AFA a la Justicia por una millonaria deuda impositiva y previsional

¿La hidratación del futuro?: por qué los electrolitos pueden ser aliados ante las olas de calor

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico

Condenaron a 10 años de prisión a la directora del Ballet Salta por abusar sexualmente de su nieto

Una Ferrari, varios Porsche y motos Harley Davidson: la flota de 54 vehículos incautada en la mansión atribuida a Chiqui Tapia y Toviggino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
anmat y senasa alertaron por la deteccion de una bacteria en un queso de consumo masivo

ANMAT y SENASA alertaron por la detección de una bacteria en un queso de consumo masivo

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

El imputado Daniel Humberto Jaime Ovalles. Él uso su derecho de autodefenderse.
Investigación

Un abogado sanjuanino fue denunciado por abusar sexualmente a la esposa de un colega

Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico video
Deceso

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico

Eduardo Pérez en sus tiempos de cantante.
Agravan la imputación

El mariachi sanjuanino acusado de abusar de dos niñas también filmaba las aberrantes escenas

El jefe de los fiscales, a paso firme: disolvió una unidad y repartió el personal a las áreas más críticas
Ministerio Público

El jefe de los fiscales, a paso firme: disolvió una unidad y repartió el personal a las áreas más críticas

Te Puede Interesar

Radiografía del frenético ingreso 2025 a las escuelas preuniversitarias
Pelea por un banco

Radiografía del frenético ingreso 2025 a las escuelas preuniversitarias

Por Miriam Walter
El puente, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el gigante de hierro que marcó la historia de Caucete

Tras el calorón del sábado, alertan por la llegada de viento Sur para San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón" del sábado, alertan por la llegada de viento Sur para San Juan

Racing y Estudiantes definen al campeón del Clausura en Santiago del Estero
Liga Profesional

Racing y Estudiantes definen al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados
Entre Rawson y Pocito

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados