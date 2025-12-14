Murió Kshamenk, la orca símbolo del cautiverio en Argentina

Kshamenk , la orca macho que vivió durante más de tres décadas en cautiverio en el parque Mundo Marino de San Clemente del Tuyú, murió este domingo y la noticia generó una fuerte conmoción a nivel nacional . La confirmación llegó a través de las redes sociales de la fundación, que despidió al animal con un mensaje cargado de emoción y un video junto a sus entrenadores: “Te amamos para siempre, Kshamenk”.

Según informó la institución, la muerte se produjo durante la mañana y fue consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Si bien se continúan analizando los factores que desencadenaron el cuadro, desde Mundo Marino indicaron que la avanzada edad del cetáceo habría sido determinante.

En un extenso comunicado, la fundación expresó el dolor del equipo que lo acompañó durante años. “Hoy nos dejó Kshamenk. Es difícil describir lo que sentimos. Fue parte de nuestra familia y nos enseñó a comunicarnos más allá de las palabras. Dejó una huella imborrable en todos nosotros”, señalaron.

La historia de Kshamenk comenzó en febrero de 1992, cuando vecinos alertaron sobre el varamiento de una orca joven en la Ría de Ajó, en la Bahía de Samborombón. Al llegar al lugar, el equipo de rescate encontró al animal en estado crítico y sin la presencia de su grupo familiar. Los intentos de reinserción en el mar no dieron resultado y, con aval de autoridades nacionales y el asesoramiento de especialistas internacionales, se decidió su traslado al parque para garantizar su supervivencia.

Durante el proceso de rehabilitación, el animal recibió atención veterinaria permanente, alimentación asistida y monitoreo constante, pero también cuidados vinculados a su bienestar emocional. Los expertos remarcaron que las orcas viven en estructuras sociales complejas, lideradas por hembras, y dependen durante años del acompañamiento de su madre. La ausencia de ese entorno volvió inviable su regreso al océano.

Con el paso del tiempo, Kshamenk desarrolló un vínculo estrecho con cuidadores y veterinarios. Desde Mundo Marino destacaron que superó la expectativa de vida promedio de un macho en libertad, estimada en unos 30 años. “Dedicamos nuestra vida a asegurarle bienestar las 24 horas, los siete días de la semana. Nos queda la tranquilidad de haberlo cuidado con amor y respeto”, expresó Juan Pablo Loureiro, jefe veterinario del parque.

El cuidado del animal fue adaptándose a sus necesidades físicas y conductuales. Ya acostumbrado al contacto humano, Kshamenk aceptaba controles médicos y rutinas alimentarias. Integrantes del equipo lo describieron como curioso, dócil y afectuoso, con una marcada búsqueda de interacción diaria.

Sin embargo, su permanencia en cautiverio también lo convirtió en un emblema de la lucha contra los acuarios y delfinarios. Durante años, activistas, organizaciones ambientalistas y especialistas impulsaron reclamos para su liberación y promovieron la llamada #LeyKshamenk, un proyecto que propone prohibir el cautiverio de cetáceos en Argentina. La iniciativa llegó formalmente al Congreso y fue debatida en comisiones en 2023.

En ese marco, referentes del activismo animal cuestionaron duramente este tipo de espacios y reclamaron un cambio de paradigma. Legisladores, ONGs y especialistas en derecho animal participaron de los debates, donde se expusieron argumentos sobre el impacto del encierro en especies altamente inteligentes y sociales como las orcas.

La muerte de Kshamenk reavivó el debate y dejó al descubierto una historia que excede al animal: la de una discusión profunda sobre el vínculo entre los seres humanos y la vida silvestre, y los límites éticos del cautiverio con fines recreativos.