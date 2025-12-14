domingo 14 de diciembre 2025

San Carlos

Violento vuelco de un transporte con religiosos en Mendoza: un menor terminó internado

El siniestro ocurrió en San Carlos, sobre la Ruta 143, cuando el vehículo viajaba de San Rafael a Chilecito.

Por Florencia Blanchero
Foro: El Sol

Un grave siniestro vial generó alarma este lunes por la mañana en el departamento de San Carlos, en el Valle de Uco, provincia de Mendoza. Un transporte de pasajeros que trasladaba a un contingente religioso volcó de manera violenta sobre la Ruta Provincial 143, a la altura del sector conocido como Divisadero de las Águilas. Como saldo, hubo varios heridos y un menor de edad con lesiones de consideración, que debió ser hospitalizado de urgencia.

El episodio ocurrió cerca de las 8.30, cuando el furgón circulaba en sentido sur–norte, en un recorrido que partía desde San Rafael con destino final en Chilecito. Por causas que aún son motivo de investigación, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó que la unidad se despistara y terminara volcando fuera de la calzada.

El impacto fue de gran magnitud y causó importantes daños en la estructura del vehículo, además de generar una interrupción parcial del tránsito en la zona mientras se desarrollaban las tareas de auxilio.

Dentro del transporte viajaban al menos 14 personas, todas integrantes de un grupo religioso que se desplazaba por la provincia. A raíz del vuelco, un menor resultó con heridas graves, entre ellas una aparente fractura de cadera, por lo que personal de emergencias dispuso su traslado inmediato al Hospital Antonio J. Scaravelli, en el departamento de Tunuyán, donde quedó internado para estudios y control médico.

El resto de los ocupantes recibió asistencia sanitaria en el lugar del accidente. Según se informó, ninguno presentó lesiones de gravedad que requirieran derivación hospitalaria, aunque todos fueron evaluados de manera preventiva por los equipos de salud.

Investigan las causas del siniestro

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito y servicios de emergencia, quienes realizaron las primeras pericias para determinar qué provocó el vuelco.

Durante la mañana continuaban las actuaciones y se aguardaba tanto la actualización del parte médico del menor internado como los informes técnicos que permitirán establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.

FUENTE: Diario El Sol

Fuente: Diario Uno
Ola delictiva

Encerrona a mano armada en Chile: le robaron la camioneta y todo a una familia mendocina

Por Redacción Tiempo de San Juan

