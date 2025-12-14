domingo 14 de diciembre 2025

En Jujuy

Crimen a la salida de una fiesta de egresados: un chico de 15 años fue apuñalado por una patota

El ataque ocurrió durante la madrugada en Alto Comedero. La víctima recibió varias puñaladas y murió en la calle. Investigan disputas barriales y la responsabilidad de adultos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fuente: Jujuy Dice

Un trágico hecho de violencia sacudió a la provincia de Jujuy durante la madrugada de este fin de semana. Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado a la salida de una fiesta de egresados en el barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero. Por el crimen ya hay menores detenidos y otros demorados.

El ataque ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando la víctima se retiraba del evento junto a un amigo de 13 años. En ese momento, ambos fueron interceptados en la calle Pozo Cavado, a pocos metros de la avenida Intersindical, por un grupo de jóvenes. Según los primeros testimonios, se trató de una patota integrada por varios menores.

Durante la agresión, el adolescente de 15 años recibió múltiples heridas de arma blanca. A pesar de la gravedad de las lesiones, logró caminar alrededor de 20 metros antes de desplomarse en plena vía pública. Vecinos alertaron de inmediato al SAME, cuyo personal realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, pero finalmente se constató el fallecimiento en el lugar.

El chico que lo acompañaba también sufrió heridas cortantes, aunque se encuentra fuera de peligro. Tras el ataque, se vivieron momentos de confusión y tensión, con numerosos jóvenes escapando del lugar al advertir la gravedad de lo ocurrido.

Con el aporte de testimonios presenciales y un video que se viralizó en redes sociales, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 junto al Ministerio Público de la Acusación desplegaron un operativo en distintos domicilios de Alto Comedero. Como resultado, fueron detenidos dos adolescentes señalados como autores del ataque: una joven de 16 años y un varón de 15.

Además, otros menores de entre 13 y 16 años fueron demorados y trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero, siempre acompañados por sus padres o tutores legales, tal como lo establece la normativa vigente.

La causa quedó en manos del Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y definirá las imputaciones correspondientes. En paralelo, la fiscalía investiga el contexto en el que se realizó la fiesta, incluyendo si contaba con autorización de los padres, las medidas de control dentro del domicilio y la eventual responsabilidad de los adultos a cargo de los adolescentes presentes.

Según relataron testigos, el ataque habría estado motivado por disputas territoriales entre sectores barriales, una hipótesis que ahora forma parte central de la investigación.

