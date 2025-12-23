martes 23 de diciembre 2025

Particular espectáculo

Una estación espacial pasará justo por encima de la Capital sanjuanina y se podrá ver cómo cruza el cielo

El viernes 26 de diciembre, la Estación Espacial Internacional cruzará el cielo sanjuanino y podrá observarse a simple vista durante seis minutos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este viernes, la Estación Espacial Internacional cruzará el cielo sanjuanino con un brillo comparable al de Venus y pasará por encima de la ciudad Capital. Podrá observarse a simple vista durante seis minutos. &nbsp;

Este viernes, la Estación Espacial Internacional cruzará el cielo sanjuanino con un brillo comparable al de Venus y pasará por encima de la ciudad Capital. Podrá observarse a simple vista durante seis minutos.

 

El viernes 26 de diciembre, el cielo de San Juan regalará un espectáculo poco frecuente y totalmente gratuito. A las 19:02, cuando todavía quede luz del día, un punto brillante cruzará el firmamento y pasará exactamente por encima de la ciudad Capital. No será un avión ni una estrella fugaz: será la Estación Espacial Internacional (ISS).

“Es un espectáculo particular para todos los que miran el cielo”, asegura el astrónomo sanjuanino Eric González, investigador de la Universidad Nacional de San Juan. Según las predicciones astronómicas señaladas por el especialista, la ISS alcanzará una magnitud de -3,8, un brillo comparable al de Venus, el famoso lucero del alba o del atardecer.

La particularidad de este paso no es solo su intensidad, sino su recorrido. Para quienes lo vean desde la Capital sanjuanina, la estación saldrá por el horizonte suroeste a las 18:56, alcanzará su punto máximo a las 19:02, cuando se verá justo arriba de la ciudad, a 90 grados, y luego desaparecerá hacia el noreste a las 19:03, al entrar en la sombra de la Tierra. Todo ocurrirá en apenas seis minutos, pero serán seis minutos memorables.

image
La l&iacute;nea marca el paso exacto de la estaci&oacute;n este viernes. Si bien ser&aacute; visible desde todas las zonas dentro del c&iacute;rculo, quienes m&aacute;s se acercan a la l&iacute;nea tendr&aacute;n una visibilidad mayor.

La línea marca el paso exacto de la estación este viernes. Si bien será visible desde todas las zonas dentro del círculo, quienes más se acercan a la línea tendrán una visibilidad mayor.

“Generalmente la vemos varias veces al año, pero esta vez pasa exactamente por encima de San Juan. Eso no es tan común”, explica González. Días antes, como el martes 23, la estación también será visible, aunque a menor altura y con menos brillo. El viernes, en cambio, el fenómeno será mucho más llamativo y fácil de identificar.

El brillo de la ISS se explica con el sistema de magnitudes que usan los astrónomos: cuanto más negativo es el número, más brillante es el objeto. Venus suele ubicarse en -3,81, y la estación alcanzará prácticamente ese mismo valor. La diferencia es clave para el ojo humano: mientras Venus permanece fijo, la estación se mueve rápidamente, lo que hace que el cerebro la detecte con mayor facilidad, incluso con luz diurna.

La estación y su función

Más allá del espectáculo visual, la ISS es una verdadera joya de la ciencia moderna. Se trata de un proyecto internacional liderado originalmente por la NASA, con la participación de la Agencia Espacial Europea, Japón, Rusia y otros países, entre ellos Brasil.

Allí se realizan investigaciones en condiciones de microgravedad, fundamentales para el estudio de la física, la astronomía y, especialmente, la biología y la medicina humana, analizando cómo responde el cuerpo al ambiente espacial.

