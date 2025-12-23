martes 23 de diciembre 2025

Vacaciones con los chicos: Anchipurac informó sus horarios especiales de verano

Desde el centro informaron en qué momentos se podrá hacer recorridos durante los meses de enero y febrero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En qué horarios se podrá recorrer el Centro Ambiental Anchipurac durante esta temporada de verano.

El Centro de Formación Ambiental Anchipurac informó a los sanjuaninos sus horarios de atención durante la temporada de verano, vigentes durante los meses de enero y febrero, para los recorridos de las familias sanjuaninas.

Según lo indicado, de lunes a viernes, el Centro podrá visitarse en horario de corrido de 9 a 19, mientras que los sábados, domingos y feriados el horario será de 17 a 21 horas.

Para recorrer el espacio, es necesario reservar turno previamente a través del sitio web oficial www.anchipurac.sanjuan.gob.ar o comunicándose por WhatsApp al 264 4791840.

Cabe recordar que, Anchipurac es un espacio pensado para promover la educación ambiental, la conciencia sobre el cuidado del ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. A través de experiencias interactivas, visitas guiadas y propuestas educativas para todas las edades, el Centro invita a aprender de manera dinámica y participativa.

Las visitas guiadas tienen una duración aproximada, en el caso de visitas reducidas, de unos 40 minutos, mientras que la visita completa se extiende por alrededor de 1:30 hora aproximadamente.

"Durante el verano, Anchipurac se presenta como una excelente alternativa para sanjuaninos y visitantes que buscan sumar a sus planes una actividad diferente, educativa y al mismo tiempo recreativa. Se trata de un recorrido ideal para compartir en familia, con amigos o en grupos, en un entorno que combina conocimiento, tecnología y compromiso con el desarrollo sustentable y el cuidado del ambiente de San Juan", indicaron desde el Centro.

