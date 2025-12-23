martes 23 de diciembre 2025

En las redes

Las dos palabras que utilizó Milei para hablar sobre la aprobación del RIGI a Gualcamayo

Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre el ingreso del proyecto minero sanjuanino al régimen, el Presidente reaccionó en redes sociales y volvió a respaldar el esquema de incentivos a las grandes inversiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
La reacción presidencial llegó luego de que el Gobierno nacional confirmara este martes el ingreso de Gualcamayo al RIGI, tal como informó el ministro Caputo en redes sociales, al destacar que se trata de una inversión de USD 665 millones destinada al desarrollo de minería de oro y plata en San Juan.

image

No es la primera vez que Milei celebra este tipo de decisiones. En septiembre pasado, cuando el RIGI fue aprobado para el proyecto cuprífero Los Azules, en Calingasta, el jefe de Estado había utilizado un tono más enfático y alineado con su discurso político. "El RIGI a toda máquina...!!! La Libertad Avanza o Argentina Retrocede", escribió entonces, en clara referencia al eslogan de campaña que utilizó para las elecciones legislativas.

Con la aprobación de Gualcamayo, San Juan suma su segundo proyecto dentro del régimen, luego de Los Azules, que contempla una inversión estimada en USD 2.700 millones. Entre ambos emprendimientos, el volumen de inversiones asciende a USD 3.365 millones, consolidando a la provincia como uno de los principales destinos del esquema impulsado por la administración libertaria.

Según detalló Caputo, el Comité Evaluador del RIGI dio luz verde al proyecto sanjuanino, que permitirá extender la vida útil de una mina que se encuentra en etapa de agotamiento, a través del desarrollo del yacimiento Carbonatos Profundos. El plan prevé la creación de alrededor de 1.700 puestos de trabajo directos y forma parte de un paquete más amplio de iniciativas aprobadas a nivel nacional.

Con éste ya son 10 los proyectos RIGI aprobados con una inversión total de más de USD 25.000 millones, destacó el ministro de Economía, al volver a poner en valor el régimen como herramienta central para atraer grandes inversiones al país.

Desde la empresa Minas Argentinas, operadora de Gualcamayo e integrante del grupo Aisa, señalaron que el dictamen favorable representa un punto de inflexión para el futuro del yacimiento. El proyecto Carbonatos Profundos permitirá reconvertir una mina que hace apenas dos años estaba en proceso de cierre en un polo productivo con proyección de al menos 30 años, apoyado en nuevas inversiones, tecnología de alta complejidad y un esquema de desarrollo de largo plazo.

La iniciativa aprobada contempla la construcción de una planta de oxidación a presión (POX), una tecnología que permitirá procesar minerales refractarios y posicionar a San Juan y a la Argentina en la vanguardia industrial de la minería. Además, incluye una inversión significativa en exploración geológica y la construcción de un parque solar de 50 MW para el autoabastecimiento energético del emprendimiento.

La aprobación del RIGI para Gualcamayo se produce, además, pocos meses después de que el Gobierno de San Juan otorgara la Declaración de Impacto Ambiental al proyecto, tras seis años de espera administrativa, marcando un nuevo impulso para uno de los yacimientos de oro más emblemáticos de la provincia.

