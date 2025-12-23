Javier Milei agasajó a los miembros de su gabinete y les hizo un particular regalo

Javier Milei agasajó a sus ministros con un asado en la Quinta de Olivos.

El presidente Javier Milei agasajó en la noche del lunes a los integrantes de su gabinete con un asado en la Quinta de Olivos. Antes de comenzar la reunión, el jefe de Estado le obsequió a sus ministros una copia del libro "Defendiendo lo indefendible" del economista Walter Block.

Según se observa en la foto que subió la cuenta Oficina del Presidente en X, a la reunión de cierre de año de la gestión de La Libertad Avanza asistieron los ministros Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Pablo Quirno (Cancillería), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).

También concurrieron referentes del Gobierno como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el diputado nacional y ex titular de Defensa, Luis Petri; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El Gobierno buscará sancionar el Presupuesto 2026

La reunión del gabinete con el Presidente se dio además en plenas negociaciones del Gobierno con fuerzas aliadas para lograr la sanción del Presupuesto 2026 el viernes próximo en el Senado.

Este lunes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una nueva reunión de mesa política para profundizar el debate por la estrategia legislativa para concretar la sanción del proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados en lo que queda de diciembre.

Durante una entrevista televisiva que brindó en las últimas horas, Javier Milei confirmó que no vetará el Presupuesto 2026 en caso de ser aprobado por el Congreso, pese a que la oposición rechazó el artículo que establecía la derogación de las leyes de financiamiento a las universidades y la emergencia en discapacidad.

FUENTE: Crónica