martes 23 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ameno encuentro

Javier Milei agasajó a los miembros de su gabinete y les hizo un particular regalo

El encuentro se llevó a cabo en la Quinta de Olivos. Quiénes asistieron y qué obsequio se llevaron a casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Javier Milei agasajó a sus ministros con un asado en la Quinta de Olivos.

Javier Milei agasajó a sus ministros con un asado en la Quinta de Olivos.

El presidente Javier Milei agasajó en la noche del lunes a los integrantes de su gabinete con un asado en la Quinta de Olivos. Antes de comenzar la reunión, el jefe de Estado le obsequió a sus ministros una copia del libro "Defendiendo lo indefendible" del economista Walter Block.

Lee además
Javier Milei ya avizora la inflación por debajo del 1%.
Punto de vista

Milei le puso fecha al fin de la inflación: ¿cuándo va a perforar el 1% mensual?
Martín Menem junto al presidente Javier Milei.
Mirando al horizonte

Martín Menem, sobre la candidatura de Milei 2027: "Ya estamos trabajando por la reelección de Javier"

Según se observa en la foto que subió la cuenta Oficina del Presidente en X, a la reunión de cierre de año de la gestión de La Libertad Avanza asistieron los ministros Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Pablo Quirno (Cancillería), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).

También concurrieron referentes del Gobierno como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el diputado nacional y ex titular de Defensa, Luis Petri; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El Gobierno buscará sancionar el Presupuesto 2026

La reunión del gabinete con el Presidente se dio además en plenas negociaciones del Gobierno con fuerzas aliadas para lograr la sanción del Presupuesto 2026 el viernes próximo en el Senado.

Este lunes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una nueva reunión de mesa política para profundizar el debate por la estrategia legislativa para concretar la sanción del proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados en lo que queda de diciembre.

Durante una entrevista televisiva que brindó en las últimas horas, Javier Milei confirmó que no vetará el Presupuesto 2026 en caso de ser aprobado por el Congreso, pese a que la oposición rechazó el artículo que establecía la derogación de las leyes de financiamiento a las universidades y la emergencia en discapacidad.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Cuánto le cuesta a San Juan mantener las principales rutas nacionales de las que Milei no se ocupa

Milei tomará nueva deuda del Banco Mudial para financiar la tarifa de gas

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, a quién recibió con un fuerte abrazo

Luego de ganar las elecciones, José Antonio Kast viajará a la Argentina para reunirse con Milei

Decretaron asueto por Navidad y Año Nuevo para los empleados públicos nacionales: cómo funcionará

Afirman que el gobierno de Milei apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Obras para San Juan en 2026: Vialidad Provincial busca la repavimentación total de la Circunvalación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Plaza de la Joroba, quedó en medio de la disputa.
Objeciones del municipio

En Capital, fuerte contrapunto político por una cena navideña para personas en situación de calle en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

En Valle Fértil la comunidad viene expresando preocupación por los rompetormentas. 
Investigación

Misterio en el cielo de San Juan: el Gobierno crea una mesa de investigación sobre los aviones "rompetormentas"

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Te Puede Interesar

Obras para San Juan en 2026: Vialidad Provincial busca la repavimentación total de la Circunvalación
Avance

Obras para San Juan en 2026: Vialidad Provincial busca la repavimentación total de la Circunvalación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chimbas denunció a un mecánico por uso indebido de vehículos municipales
Investigación

Chimbas denunció a un mecánico por uso indebido de vehículos municipales

La Plaza de la Joroba, quedó en medio de la disputa.
Objeciones del municipio

En Capital, fuerte contrapunto político por una cena navideña para personas en situación de calle en San Juan

El Camping de Villa Observatorio, en Chimbas, abre sus puertas. Lo que hay que saber para ir a disfrutar.
Para agendar

Abre el Camping de Villa Observatorio en Chimbas: los precios de las entradas y en qué horario se puede ir

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos