martes 23 de diciembre 2025

Briozzo habló sobre su renuncia a Ideas de la Libertad: "Son todos unos traidores"

El excandidato a diputado nacional confirmó que dejó su cargo directivo dentro del espacio libertario en San Juan, aunque aclaró que no se alejó formalmente del partido. Apuntó contra la conducción tras la ruptura posterior a las elecciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Briozzo, durante la presentación de su candidatura.&nbsp;

Briozzo, durante la presentación de su candidatura. 

El excandidato a diputado nacional por Ideas de la Libertad en San Juan, Gastón Briozzo, confirmó su renuncia al cargo directivo que ocupaba dentro del partido liderado por Carlos Montivero. Si bien encabezó la lista del espacio libertario en las elecciones de 2025, la relación con la conducción se habría quebrado luego de los comicios.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Briozzo ratificó su decisión de dar un paso al costado de la estructura dirigencial, aunque aclaró que no abandonó el partido como afiliado. “Renuncié a mi puesto, pero no me fui de Ideas de la Libertad”, sostuvo.

Sin embargo, el exreferente no ahorró críticas hacia el armado político que integró durante la campaña. “Son todos unos traidores”, lanzó con dureza, en referencia a dirigentes del espacio, dejando en evidencia el fuerte malestar que persiste tras el proceso electoral.

Cabe recordar que, además de participar de las Legislativas de este año, Briozzo formó parte también de las elecciones 2023, siendo el candidato a vicegobernador con Yolanda Aguero, en el sublema Frente Desarrollo y Libertad.

