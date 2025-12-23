"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Una audiencia inédita se desarrolló este lunes en tribunales. Una intérprete de señas, que es perito judicial, tuvo que estar presente para comunicarle a un hombre sordomudo que iba a empezar a ser investigado por abusar sexualmente de su hija; ultrajes que habrían ocurrido desde que tenía 4 años hasta los 17, según la denuncia de la presunta víctima. La misma se realizó el pasado julio de 2024. A los meses, se realizó un allanamiento en Rawson, pero el acusado no fue atrapado, ya que todo indicaba que estaba en Neuquén. Durante un año estuvo prófugo hasta que fue aprehendido el pasado 17 de diciembre en el sur argentino.

La historia es terrible y esconde también un contexto de violencia familiar muy fuerte. Tal fue el extremo, que la denunciante de este hecho le trabajó como una empleada doméstica a su propio padre. Como así también, durante años, la violó en innumerables ocasiones, según explicó la ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI CAVIG , en la audiencia de formalización.

La denunciante manifestó que recibió poco apoyo al principio y que, al momento de la denuncia, sus hermanos la ayudaron. Ella dudó en lo que hizo y dijo sentirse arrepentida por todo lo que debía vivir. Finalmente, siguió adelante a pesar de todo el tiempo que pasó para dar con este hombre.

La audiencia se extendió por tres horas y el imputado, defendido por la defensora oficial Sandra Leveque, miró atento a la intérprete Dayana del Valle Luna Albornoz que le comunicaba los hechos de los que fue señalado como autor.

Parte de la pesadilla de la joven terminó en 2015 por un hecho de violencia familiar, donde el acusado se escapó de la vivienda donde vivía —tras estar unos días preso— y se radicó en Neuquén, provincia de donde es oriundo. Todos los ultrajes ocurrieron antes de ese 2015. La fiscalía expresó que iba a contar unos hechos ocurridos a muy temprana edad de la denunciante, pero que no iba a formalizarlos porque ya prescribieron. El primer caso de presunto abuso sexual con acceso carnal ocurrió cuando ella tenía entre 4 y 5 años (en 2002 o 2003), pero ella nunca comprendió lo que había vivido. El 11 de abril de 2008, cuando ella tenía 11 años, pasó el otro, donde volvió a violarla. Esa vez “compró” su silencio dándole golosinas y dinero a cambio de que no contara nada.

Contados esos hechos iniciales, la representante del MPF empezó a contar los casos que iba a formalizar. Los mismos datan de 2013, 2014 y 2015. En ese lapso, cuando ella tenía 15 años, contó que su padre echó a su mamá de la casa y que ella tomó un rol de empleada doméstica y, a la misma vez, era ultrajada sexualmente. Durante esos tres años, el hombre hacía todo lo posible para que quedaran solos y ahí la sometía.

“Sentía escalofríos en sus piernas cada vez que veía a su padre”, esa frase le dijo la mujer al grupo médico que la ayudó en su tratamiento psicológico.

En 2015 ocurrieron dos casos muy fuertes. En uno, intentó violarla, ella dijo basta y recuerda que su papá la agarró del cuello, que perdió el conocimiento y, cuando lo recuperó, ella estaba tirada y con un fuerte dolor en la cara. Sus hermanos llegaron a la casa ese día y el imputado les dijo que su hermana se había golpeado la cara con la puerta.

A los días ocurrió el hecho de violencia donde este hombre golpeó a sus hijos varones y amenazó a la madre de sus hijos. Ahí, la ahora víctima llamó al 911 y hubo intervención policial. La causa de violencia se abrió en la Comisaría de la Mujer y empezó a ser investigada por el viejo Cuarto Juzgado Correccional. El violento estuvo unos días preso, recuperó la libertad y se fue de la provincia, volviendo a Neuquén, donde es oriundo.

Ahí comenzó otra parte de la pesadilla para la denunciante, porque por años ocultó lo que su padre había hecho en ella. Además, su misma mamá le dijo que ella era la culpable de que su padre se haya tenido que ir; hasta tuvo el tupé de amenazarla en una ocasión diciéndole que “si no la cuidaba, le iba a decir a su papá que volviera”.

Otro de los datos tristes que contó la muchacha es que en 2023 no fue al casamiento de uno de sus hermanos porque su padre vino.

Finalmente, en 2024 acudió por ayuda tras sentirse desmotivada. Comenzó un tratamiento psicológico y psiquiátrico y se convenció de denunciar todo lo que vivió.

La fiscalía solicitó que este hombre quedara imputado por abuso sexual con acceso carnal reiterado triplemente agravado por el grave daño a la salud mental, el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años en perjuicio de su hija, hoy de 27 años. Además, pidió la prisión preventiva por el plazo de 3 meses.

El acusado no declaró.

La defensa le dijo al juez Eugenio Maximiliano Barbera que la medida coercitiva era excesiva, que él nunca tuvo conocimiento de esta denuncia en su contra y que comenzó en 2024. Siempre vivió en Neuquén y la fiscalía solo hizo allanamientos en San Juan, expresó la letrada. “Nunca lo notificaron y no tuvo contacto con su hija desde 2015”. Finalmente, solicitó la prisión domiciliaria, pero en Neuquén.

Una prueba que complica, y mucho, a este hombre es un audio que mandó su mamá**, donde** pide que su nieta saque la denuncia y que, si necesitan plata, que le digan.

El magistrado finalmente dictó la preventiva y será cumplida en el Servicio Penitenciario Provincial, además de quedar imputado por el grave delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado triplemente agravado.