Tras ser absuelto de una grave denuncia en su contra habló 'Panchito' Velázquez: "Se terminó"

Francisco “Panchito” Velázquez volvió a hablar públicamente luego de que la Justicia resolviera desestimar la denuncia que lo tenía bajo investigación. La notificación oficial llegó a través de su abogado, Maximiliano Páez Delgado, y minutos después el ex deportista brindó breves declaraciones al móvil de Canal 13.

Con un tono calmo y visiblemente aliviado, Velázquez evitó extenderse, pero remarcó que durante todo el proceso mantuvo una misma postura. Señaló que siempre actuó conforme a la ley y que confió en el accionar judicial desde el inicio. “No tengo mucho para decir, siempre estuvimos a derecho y confiando”, expresó.

Embed - “Panchito” Velázquez rompió el silencio tras quedar desvinculado de la causa

El histórico referente del hockey sobre patines sanjuanino reconoció que la situación no fue fácil de atravesar en lo personal. Admitió haber pasado momentos de tristeza desde que la denuncia tomó estado público, aunque destacó el alivio que le genera el cierre definitivo del caso. “Fue una etapa difícil, pero ahora estoy contento porque todo terminó”, sostuvo.

Velázquez estaba acusado del presunto delito de exhibiciones obscenas, imputación que finalmente fue descartada por la Justicia. En ese sentido, volvió a insistir en que nunca cambió su versión de los hechos y que su conducta fue la misma durante toda la investigación.

También valoró el acompañamiento recibido durante ese tiempo, destacando que muchas personas confiaron en su inocencia mientras avanzaba el proceso judicial. Según explicó, eligió atravesar la causa con bajo perfil, evitando exposiciones innecesarias y priorizando la tranquilidad.

“Intenté mantener la calma y esperar”, resumió al cierre, dejando en claro el alivio que le genera poner punto final a la grave denuncia en su contra.