martes 23 de diciembre 2025

Desestimaron la denuncia por exhibiciones obscenas contra el hockista Panchito Velázquez

El Ministerio Público Fiscal de UFI ANIVI no encontró los elementos suficientes para sostener una acusación contra el ex jugador de hockey sobre patines.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Durante la mañana de este martes, desde la Justicia dieron a conocer que la denuncia por exhibiciones obscenas contra el exjugador de hockey Panchito Velázquez fue desestimada por la fiscal Andrea Insegna de UFI ANIVI.

No trascendieron detalles sobre esta resolución, pero fuentes del caso expresaron que la representante del MPF no encontró elementos suficientes para sostener esta grave acusación y por tal razón no siguió adelante con la misma y la desestimó. Cabe destacar que en este caso en particular no se hizo una audiencia de formalización.

El abogado defensor de este ex hockista profesional y también de la Selección Argentina, Maximiliano Páez Delgado, expresó en su momento que esta acusación era un escrache. “La estigmatización social es muy grave, es una persona muy pública y bueno, esperamos desvincularlo a la brevedad".

La denuncia primero se radicó en CAVIG, pero que luego fue remitida al ANIVI, porque la mayoría de las presuntas víctimas son menores de edad (son tres denunciantes, una niña, una adolescente de 17 años y otra joven de 18), en las redes sociales se encendió un debate sobre falsas denuncias y el impacto en las figuras públicas por este tipo de cuestiones.

A pesar de esta grave acusación contra el deportista, finalmente la fiscalía desestimó tal presentación contra el jugador donde las víctimas sostuvieron que vieron al ex campeón del mundo con el bóxer y el pantalón abajo, mientras ellas dormían. Frente a la consulta de las menores y la chica más grande, habría confesado que se sentía atraído físicamente por ellas.

