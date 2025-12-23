martes 23 de diciembre 2025

¡Sorprendente!

La infinita cantidad de billetes que le secuestraron a los hermanos condenados por un robo en Rivadavia

El dinero fue recuperado en el marco de la causa que tiene como imputados a dos hermanos, recientemente beneficiados con la suspensión del juicio a prueba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una imagen difundida por fuentes policiales volvió a poner en primer plano el violento robo ocurrido en una vivienda de Rivadavia. Se trata de una importante cantidad de billetes de $2.000 fue secuestrada durante los operativos realizados en el marco de la investigación que tiene como protagonistas a dos hermanos recientemente beneficiados con una probation.

Según indicaron desde la fuerza, el dinero fue hallado tras los allanamientos ordenados por la Justicia, como parte de las medidas para esclarecer el asalto registrado el pasado 4 de diciembre, alrededor de las 4 de la madrugada, en una casa ubicada en Falucho Sur. En el lugar se encontraba la denunciante junto a su madre y una sobrina menor de edad. También secuestraron dos teléfonos celulares, alhajas, un par de luces y una mochila, entre otros objetos.

image
image
image

De acuerdo a la acusación fiscal, Ignacio Manuel Flores y Alberto Jesús Flores, junto a un tercer sujeto identificado como Campillay -quien permanece prófugo- forzaron la puerta de ingreso y entraron al domicilio. Una vez dentro, redujeron a la víctima mediante golpes y amenazas, mientras revisaban distintas habitaciones en busca de objetos de valor.

Durante el ataque sustrajeron una suma cercana a los 350.000 pesos, teléfonos celulares, joyas, zapatillas, una billetera, una mochila infantil y otros efectos personales, para luego huir a bordo de un Volkswagen Gol. La investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y una serie de allanamientos que permitieron identificar a los autores, secuestrar el vehículo y recuperar parte de lo robado, entre ellos dinero en efectivo y joyas reconocidas por la damnificada.

image
Ignacio Manuel Flores y Alberto Jes&uacute;s Flores, acusados de protagonizar un violento robo agravado en una vivienda del departamento Rivadavia.

Este martes, la Justicia sanjuanina resolvió conceder la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año a los hermanos Flores, imputados por el delito de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, en calidad de coautores. La medida fue acordada entre el Ministerio Público Fiscal, representado por Juan Manuel Gálvez, y la Defensa Oficial, a cargo de la Dra. Sandra Leveque, y homologada por el juez interviniente, teniendo en cuenta que ambos no registran antecedentes penales.

Como parte de las condiciones impuestas, deberán realizar tareas comunitarias no remuneradas por 16 horas cada uno, abonar una reparación simbólica total de 30.000 pesos a favor de la víctima y cumplir una estricta prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio. Además, se ordenó la devolución del automóvil secuestrado a su titular y la entrega del dinero recuperado a la damnificada a través de la Fiscalía.

Finalmente, el magistrado dispuso el cese de la detención de Ignacio y Alberto Flores, quienes recuperaron la libertad y quedaron sujetos al cumplimiento de las medidas establecidas durante el plazo de un año.

