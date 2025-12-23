En Ambiente respondieron: un aguilucho, ¿puede llevarse un perro?

La denuncia por la supuesta desaparición de un caniche de 12 años que habría sido llevado por un aguilucho en Santa Lucía generó una fuerte repercusión en redes sociales y reabrió el debate sobre la presencia de aves rapaces en zonas urbanas. Ante la viralización del caso, desde la Secretaría de Ambiente salieron a aclarar la situación y pusieron en duda la veracidad del hecho.

En diálogo con Telesol, el director de Conservación, Ezequiel Salomón, aseguró que hasta el momento no existe ninguna denuncia formal vinculada al episodio. “Desde la Dirección de Conservación no hemos recibido ninguna denuncia oficial, ni de ciudadanos ni de organismos competentes, como puede ser un municipio o la Policía”, explicó el funcionario.

En ese sentido, remarcó que ante situaciones que involucran fauna silvestre, el organismo suele ser notificado para intervenir, algo que -según indicó- no ocurrió en este caso. Además, Salomón fue categórico al analizar la posibilidad de que un ave de este tipo haya capturado a un perro de compañía.

“Biológicamente es muy difícil que un gavilán mixto pueda capturar y levantar vuelo con un animal del porte de un caniche, incluso toy, y mucho más tratándose de un ejemplar adulto de 12 años”, sostuvo. Según detalló, el ave no cuenta con la capacidad física ni fisiológica para hacerlo, y tampoco se trata de una presa habitual dentro de su dieta.

El director recordó que el gavilán mixto es una especie de la fauna silvestre protegida por ley, que originalmente habitaba zonas naturales pero que, con el avance de la urbanización, se fue adaptando a entornos urbanos. Aun así, aclaró que su alimentación se basa principalmente en pequeños roedores y otras aves, como palomas o cotorras, y no en animales de compañía.

El caso que desató la polémica fue denunciado por proteccionistas, quienes aseguraron que el lunes por la mañana, en la zona de Richet Zapata y Benavidez, un aguilucho descendió repentinamente y se llevó volando a “Rocky”, un caniche anciano. La publicación, difundida por la cuenta “Huellitas en el camino SJ”, incluyó un llamado de alerta para extremar cuidados con mascotas pequeñas y apuntó contra una supuesta política de liberación de aves rapaces en zonas urbanas como método de control de palomas.

image

Ese señalamiento reavivó una discusión que ya había tenido antecedentes en la provincia. En septiembre del año pasado, la presencia de gavilanes en áreas urbanas había generado preocupación entre vecinos y entidades proteccionistas. En aquel momento, desde la Secretaría de Ambiente defendieron el uso de estas aves como método de control biológico natural, descartando riesgos para personas o mascotas.

Por otra parte, Salomón también se refirió a la actual temporada de pesca y destacó el impacto positivo del permiso digital. Según indicó, ya se tramitaron más de 450 permisos, lo que consideró un avance importante en materia de control y fiscalización. El trámite puede realizarse a través de la aplicación Ciudadano Digital, con permisos diarios, semanales y anuales, cuyos valores rondan los 500, 1.000 y 10.000 pesos, respectivamente, más un pequeño recargo administrativo.

Finalmente, desde Ambiente reiteraron la importancia de no difundir información sin respaldo oficial, especialmente cuando se trata de especies protegidas, y recordaron que cualquier situación vinculada a fauna silvestre debe ser denunciada por los canales correspondientes.