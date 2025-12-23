Inesperado: aseguran que en Santa Lucía un aguilucho se llevó volando a Rocky, un perro caniche

Un hecho tan impactante como difícil de comprobar sacudió la mañana del lunes en Santa Lucía, según denunciaron proteccionistas. Los referentes de la protección animal aseguraron que un aguilucho de gran tamaño se llevó volando a Rocky, un caniche de 12 años. El caso, difundido en redes sociales, reavivó una discusión que no es nueva en San Juan: la presencia de aves rapaces en zonas urbanas y su uso como método de control biológico.

La descripción publicada en la cuenta “Huellitas en el camino sj” indica que, eran cerca de las 8 de la mañana cuando en la zona de Richet Zapata y Benavidez el caniche anciano desapareció. Según relataron, un aguilucho descendió con rapidez y, en cuestión de segundos, se llevó al pequeño perro sin que su dueña pudiera hacer nada para evitarlo.

Horas después, el grupo proteccionista sanjuanino lanzó el mensaje de "alerta urgente" en las redes sociales. En la publicación, además de relatar lo ocurrido, pidieron extremar los cuidados con animales pequeños y advirtieron que no creen que Rocky siga con vida.

Pero el posteo no se quedó solo en el relato del hecho. También apuntó contra una política pública que, según sostienen, estaría detrás de este tipo de situaciones: la liberación de aguiluchos y gavilanes en zonas urbanas para controlar la sobrepoblación de palomas. “Esto empezó a suceder desde que la Municipalidad de Capital largó estos aguiluchos”, afirmaron, y alertaron que estas aves, por su tamaño, representarían un riesgo no solo para mascotas sino también para niños pequeños.

La publicación se viralizó rápidamente y abrió un intenso debate. Comentarios de apoyo, escepticismo y preocupación se mezclaron en redes, mientras muchos vecinos recordaban haber visto aves rapaces posadas en árboles, techos o galpones en distintos puntos del Gran San Juan.

El antecedente

La discusión, en realidad, no es nueva. En septiembre del año pasado, la presencia de gavilanes en áreas urbanas ya había generado polémica. Se trata de aves carnívoras de gran porte, cazadoras por naturaleza, que utilizan sus garras para atrapar a sus presas y un pico ganchudo y filoso para alimentarse. Precisamente por esas características, desde ámbitos oficiales se decidió liberar algunos ejemplares como método de control de plagas, principalmente palomas y roedores.

En aquel momento, entidades proteccionistas advirtieron que estas aves se estaban proliferando, que habrían atacado mascotas y que podían resultar peligrosas también para las personas. Frente a esos reclamos, la Secretaría de Ambiente salió a responder y defendió la medida.

“Los gavilanes son un método de control biológico natural para la erradicación de palomas y roedores. Hacen un trabajo formidable para el control natural y biológico. No estamos haciendo daño biológicamente a ningún otro ser vivo”, aseguraron desde la cartera en ese momento. Además, remarcaron la importancia de cuidarlos por ser parte de la fauna local y señalaron que muchas veces se desconoce la presencia de estas especies en la ciudad.