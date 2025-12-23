martes 23 de diciembre 2025

Para agendar

Abre el Camping de Villa Observatorio en Chimbas: los precios de las entradas y en qué horario se puede ir

Desde este 23 de diciembre, el espacio queda habilitado. Días de apertura, horarios, valores de las entradas y quiénes acceden de manera gratuita.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Camping de Villa Observatorio, en Chimbas, abre sus puertas. Lo que hay que saber para ir a disfrutar.

El Camping de Villa Observatorio, en Chimbas, abre sus puertas. Lo que hay que saber para ir a disfrutar.

El verano empieza a sentirse fuerte en San Juan y, con él, vuelve uno de los espacios más esperados por las familias de Chimbas. Desde este 23 de diciembre, el Camping de Villa Observatorio vuelve a abrir sus puertas y se prepara para recibir a vecinos y visitantes que buscan refrescar las tardes calurosas y compartir tiempo al aire libre.

A partir de ahora, y durante toda la temporada estival, el camping funcionará de martes a domingos, en el horario de 14 a 21 horas, convirtiéndose en una opción accesible para toda la familia.

image

La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Chimbas, apunta a ofrecer un espacio cuidado y seguro. Por eso, la entrada incluye revisión médica, un detalle que refuerza el objetivo de garantizar una experiencia tranquila para grandes y chicos.

En cuanto a los valores, las tarifas se mantienen diferenciadas por edades. Los niños de 6 a 11 años abonarán $3000, mientras que los mayores de 12 años deberán pagar $5000. En tanto, los menores de hasta 5 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad tendrán ingreso gratuito.

El espacio cuenta con pileta, árboles que dan sombra, espacios verdes y la posibilidad de pasar largas tardes en familia.

Lo que está prohibido en el lugar

image
