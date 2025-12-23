martes 23 de diciembre 2025

En enero

El Gobierno provincial otorgará un bono de $120.000 a residentes de salud

El gobernador Marcelo Orrego y el ministro Amilcar Dobladez confirmaron el pago para profesionales médicos y no médicos de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de San Juan anunció el otorgamiento de un bono extraordinario de $120.000 destinado a los residentes de salud de la provincia. La medida fue dispuesta por el gobernador Marcelo Orrego junto al ministro de Salud, Amilcar Dobladez, en el marco de una política de acompañamiento al sector y en respuesta a las necesidades actuales que atraviesan los trabajadores del sistema sanitario.

El beneficio será abonado durante el mes de enero de 2026 y alcanzará tanto a residentes médicos como no médicos, reconociendo el rol clave que cumplen en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la decisión se tomó sin perder de vista la responsabilidad en la administración de los recursos públicos, buscando un equilibrio entre el acompañamiento a los trabajadores y el cuidado de las finanzas del Estado.

