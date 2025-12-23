martes 23 de diciembre 2025

Un espectáculo

San Juan inauguró la temporada de verano con nuevos miradores y obras en el dique Punta Negra

Con inversión provincial, las obras suman tecnología, servicios turísticos y refuerzo en la seguridad náutica desde el 26 de diciembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
image

El gobernador Marcelo Orrego, encabezó el acto oficial de apertura de la Temporada de Verano San Juan 2025–2026, evento que marcó la inauguración formal de los nuevos miradores y obras de infraestructura en el dique Punta Negra, en el departamento Ullum.

image

Durante la ceremonia el mandatario estuvo acompañado por ministros, legisladores y autoridades locales, quienes destacaron el fortalecimiento de la presencia institucional en puntos estratégicos para el turismo sanjuanino.

image

En su mensaje, Orrego destacó que “hoy damos inicio a una nueva temporada de verano y ponemos en marcha obras que fortalecen al turismo, una de las bases de la matriz productiva de San Juan. Estas acciones generan trabajo y nos permiten recibir visitantes de todo el país y del mundo para que conozcan nuestras bellezas naturales”.

Agregó: “San Juan se distingue por su sol, sus montañas y sus diques, pero fundamentalmente por la fuerza de su gente. Tenemos los mejores recursos humanos para ser buenos anfitriones y brindar servicios turísticos de calidad”.

image

A partir del próximo viernes 26 de diciembre, este nodo turístico brindará servicios esenciales para los visitantes a través del Área de Informes de la Secretaría de Turismo provincial. El espacio estará operativo los días viernes, sábados, domingos y feriados, en horario de 9 a 20 horas, con el objetivo de brindar orientación y asistencia tanto a turistas como a residentes. En sintonía con la apertura, se reforzó la seguridad náutica con un equipo de 120 personas distribuidas en los diques de la provincia, sumado a la capacitación de nuevos guardavidas con conocimientos en navegación a vela y motor, para garantizar el bienestar de los usuarios.

Sobre los miradores

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "San Juan inauguró la temporada de verano con nuevos miradores y obras en el dique Punta Negra El gobernador Marcelo Orrego, encabezó el acto oficial de apertura de la Temporada de Verano San Juan 2025–2026, evento que marcó la inauguración formal de los nuevos miradores y obras de infraestructura en el dique Punta Negra, en el departamento Ullum. Los miradores incluyen sombrillas metálicas de diseño microperforado para generar áreas de sombra, acompañadas por mobiliario urbano de hormigón como mesas, bancos, basureros, un “selfie spot” y una zona de circulación vehicular pavimentada con concreto asfáltico en caliente. Los detalles en @tiempodesanjuan #puntanegra #sanjuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Las obras de infraestructura, financiadas con recursos provinciales, consistieron en la intervención integral de varios puntos panorámicos. En los Miradores 1 y 2, se construyeron plataformas con muros de contención que incluyen sombrillas metálicas de diseño microperforado para generar áreas de sombra, acompañadas por mobiliario urbano de hormigón como mesas, bancos y basureros. Estos sectores fueron equipados con tecnología sustentable, ofreciendo estaciones solares para carga de celulares e infladores solares. Con una superficie total intervenida de 2.124,41 m², la inversión se dio con fondos íntegramente provinciales.

Por su parte, el Mirador 4 incorporó características distintivas como un "selfie spot" y una zona de circulación vehicular pavimentada con concreto asfáltico en caliente. Finalmente, en el Mirador 5, se realizó la intervención más amplia con una superficie de 2.245 metros cuadrados, donde se instalaron sistemas similares de protección perimetral con barandas, señalética vial y espacios específicos para el estacionamiento de autos, motos y bicicletas. Esta obra también demandó una importante inversión de fondos provinciales, consolidando un corredor turístico moderno y seguro para el disfrute de la comunidad.

