Murió un ex presidente del Foro de Abogados

El mundo del derecho en San Juan se encuentra conmocionado por la muerte de Oscar Eduardo Romero Giaccaglia, abogado de extensa trayectoria y ex presidente del Foro de Abogados de la provincia. Tenía 87 años y su fallecimiento ocurrió este lunes, de acuerdo a lo comunicado por la propia entidad que agrupa a los profesionales del sector.

A lo largo de su carrera, Romero Giaccaglia tuvo un rol destacado dentro del Foro de Abogados, institución que encabezó durante dos gestiones consecutivas: primero entre 1981 y 1983, y luego desde 1983 hasta 1985. Su labor fue ampliamente reconocida por colegas y referentes del ámbito jurídico, quienes lo señalan como una figura clave tanto en el ejercicio de la profesión como en la vida institucional del derecho sanjuanino.

Tras conocerse la noticia, se multiplicaron los mensajes de despedida y condolencias, especialmente de quienes compartieron con él responsabilidades de gestión y espacios de representación profesional.

Los restos del abogado están siendo velados en la Cochería San José, situada en calle Salta 424 Sur, en Capital. El último adiós tendrá lugar este martes, a las 16.30, en el Cementerio de la Capital.