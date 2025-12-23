martes 23 de diciembre 2025

Tristeza

Dolor en San Juan por la muerte de una querida y reconocida docente

En las últimas horas en San Juan se dieron muestras de pesar por el fallecimiento de Marianela Aballay, docente del Colegio Secundario Augusto Pulenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Familiares, amigos, directivos de UDAP y la comunidad educativa del Colegio Secundario Augusto Pulenta expresaron profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de la profesora Marianela Aballay, ocurrido el 22 de diciembre. La docente, quien desarrollaba sus tareas en dicha institución, era una figura sumamente apreciada por el cuerpo directivo, sus colegas y los alumnos, quienes lamentan profundamente su partida.

image
El posteo en WhatsApp de la titular del gremio UDAP, Patricia Quiroga.

El posteo en WhatsApp de la titular del gremio UDAP, Patricia Quiroga.

A través de un comunicado oficial, el establecimiento escolar manifestó su dolor y destacó la calidad humana y profesional de Aballay, subrayando que su vocación y compromiso constante dejaron una huella imborrable en el ámbito escolar. Desde la institución la recordaron no solo como una excelente docente, sino fundamentalmente como una gran persona, elevando oraciones por su descanso eterno y solicitando que brille para ella la luz que no tiene fin.

En este difícil contexto, las autoridades del colegio expresaron su más sincero cariño y acompañamiento hacia los familiares y compañeros de la profesora, pidiendo al Altísimo que les otorgue consuelo. Con el emotivo mensaje "Vuela alto, Marianela", la comunidad educativa despidió a la docente, reafirmando el legado de afecto y dedicación que marcó su paso por las aulas del C.S.A.P.

El diputado nacional por San Juan, Cristian Andino, también la despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales, ya que la maestra era oriunda de San Martín:

image
