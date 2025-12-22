martes 23 de diciembre 2025

Un video que unió a Cuyo y el Norte

Con "Insultos Cuyanos": el yarco mostró una escena cotidiana, se volvió viral y unió a San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja

Con humor y exageración, el tiktoker sanjuanino "El Yarco" (Mauricio Nozica) publicó un video en el que demuestra como se insultarían San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja usando expresiones cuyanas. El clip superó las 500 mil reproducciones y desató risas entre las provincias en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
elyarco

Un video simple que habló por todos. No necesitó grandes producciones ni guiones elaborados. Bastó con una escena cotidiana, contada con humor y con ese tono propio, para que El Yarco volviera a convertirse en tendencia en redes sociales.

El Reel, publicado en Instagram, superó las 500 mil reproducciones y rápidamente comenzó a circular por otras plataformas. En pocos segundos, el video plantea una situación común, exagerada lo justo, con un remate que despertó risas y comentarios de inmediato.

Mirá el video:

San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja dijeron presente

La caja de comentarios se transformó en un reflejo del alcance regional del video. Desde San Juan, muchos celebraron la escena como algo totalmente real: “Esto pasa tal cual, no hay nada inventado”, “La tierra que les falta para ser Zonda la tenemos nosotros”. Desde Mendoza, las respuestas fueron de identificación inmediata “Pensé que esto solo pasaba acá, pero veo que no”.

En San Luis, varios usuarios coincidieron en el mismo sentimiento “Me sentí re identificado, San Luis siempre esta durmiendo nunca molesta”. Mientras que desde La Rioja también llegaron mensajes que sumaron al fenómeno “Soy riojano y todo es cierto”.

Las respuestas dejaron en claro que la situación mostrada en el Reel atraviesa fronteras provinciales y forma parte de una experiencia compartida.

El Yarco y el humor que conecta regiones

Mauricio Nozica, conocido en redes como El Yarco, volvió a demostrar que el humor con identidad local puede tener alcance regional y nacional. Sin perder su impronta sanjuanina, logró que usuarios de Mendoza, San Luis y La Rioja se sintieran reflejados en una historia breve y directa.

El ida y vuelta en los comentarios, con comparaciones entre provincias y risas compartidas, terminó de empujar al video a convertirse en uno de los más comentados de los últimos días.

Cuando lo cotidiano se vuelve viral

El éxito del Reel confirma que, muchas veces, lo más simple es lo que mejor funciona. Una escena reconocible, bien contada y con humor alcanzó para reunir a miles de personas de distintas provincias frente a la misma pantalla.

Desde San Juan hacia Mendoza, San Luis y La Rioja, el video de El Yarco dejó algo claro: cuando el humor refleja la vida diaria, no entiende de límites geográficos.

